Суд отказался аннулировать товарные знаки Coca-Cola в России

Суд полностью отклонил требования истца. Спор касался нескольких товарных знаков со словесным элементом Coca-Cola в цветном и черно-белом исполнении. Среди них – знак, зарегистрированный еще в СССР в 1927 г., а также общеизвестный в России товарный знак, который получил такой статус в 1996 г. и внесен в соответствующий реестр под номером 5.