Суд отказался аннулировать товарные знаки Coca-Cola в России
Суд по интеллектуальным правам отказал зарегистрированному в Южной Осетии ООО «Кока-кола Компани» (Coca-Cola Company) в иске о досрочном прекращении правовой охраны четырех товарных знаков американской The Coca-Cola Company в России. Об этом свидетельствуют материалы суда, с которыми ознакомилось «РИА Новости».
Суд полностью отклонил требования истца. Спор касался нескольких товарных знаков со словесным элементом Coca-Cola в цветном и черно-белом исполнении. Среди них – знак, зарегистрированный еще в СССР в 1927 г., а также общеизвестный в России товарный знак, который получил такой статус в 1996 г. и внесен в соответствующий реестр под номером 5.
Как поясняла южноосетинская компания, она обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию собственного комбинированного обозначения со словом Coca-Cola в красно-белом цветовом исполнении. Однако ведомство указало, что заявленный знак сходен с товарными знаками американской The Coca-Cola Company, что препятствует его регистрации. После этого компания инициировала процедуру досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков, сославшись на их неиспользование в России.
Между тем Арбитражный суд Москвы продолжает рассматривать отдельный иск The Coca-Cola Company, в котором американская корпорация требует запретить ООО «Кока-кола Компании» использовать свое фирменное наименование на территории России.
В апреле The Coca-Cola Company зарегистрировала товарный знак Coke в России. Заявку на товарный знак подала «Дзе Кока-кола компани» из США 23 апреля 2025 г. Знак регистрируется по классу № 32 международной классификации товаров и услуг – фруктовые безалкогольные напитки, содовая вода, прохладительные безалкогольные напитки и эссенции для приготовления напитков. Он зарегистрирован на 10 лет. В январе The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарный знак с изображением бутылки до 11 декабря 2035 г.
Coca-Cola временно прекратила свою деятельность в России в марте 2022 г., но напитки под брендами компании продолжают продаваться в российских магазинах, поставки ведутся из других стран.