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Отца экс-главы ФБК Волкова исключили из перечня террористов и экстремистов

Ведомости

Отец бывшего главы Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Леонида Волкова (считается в России иноагентом) Михаил, исключен из перечня террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.

Имя Михаила Волкова больше не значится в перечне лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.

В апреле 2025 г. сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге задержали Волкова–старшего по подозрению в финансировании ФБК. Источник ТАСС сообщал, что Волков перевел деньги на счет фонда. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

В июне 2025 г. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Леонида Волкова к 18 годам лишения свободы по нескольким статьям УК РФ.

9 июня 2021 г. Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией, постановил ликвидировать ее и запретить деятельность в России. В августе того же года Минюст включил фонд в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности. Тогда же его внесли в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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