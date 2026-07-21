Отца экс-главы ФБК Волкова исключили из перечня террористов и экстремистов
Отец бывшего главы Фонда борьбы с коррупцией
Имя Михаила Волкова больше не значится в перечне лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.
В апреле 2025 г. сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге задержали Волкова–старшего по подозрению в финансировании ФБК. Источник ТАСС сообщал, что Волков перевел деньги на счет фонда. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).
В июне 2025 г. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Леонида Волкова к 18 годам лишения свободы по нескольким статьям УК РФ.
9 июня 2021 г. Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией, постановил ликвидировать ее и запретить деятельность в России. В августе того же года Минюст включил фонд в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности. Тогда же его внесли в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.