Суд заочно приговорил иноагента Леонида Волкова к 18 годам лишения свободы

Волкову вменяются статьи: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ч. 2 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков о Вооруженных силах РФ), ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних через СМИ и интернет в преступную деятельность, подвергнув их жизни опасности), ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем).