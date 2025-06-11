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Суд заочно приговорил иноагента Леонида Волкова к 18 годам лишения свободы

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил экс-глава организации «Штабы Навального» (признана экстремистской организацией, запрещена и ликвидирована) Леонида Волкова (считается в России иноагентом) к 18 годам лишения свободы по нескольким статьям УК РФ, сообщили «РИА Новости».

Первые пять лет срока Волков должен провести в тюрьме, остальное время – в колонии строгого режима. Суд также назначил штраф в размере 2 млн руб. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Волкову вменяются статьи: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), ч. 2 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков о Вооруженных силах РФ), ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних через СМИ и интернет в преступную деятельность, подвергнув их жизни опасности), ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем).

28 сентября 2021 г. МВД России объявило Леонида Волкова в розыск. Тогда же Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против основателя ФБК Алексея Навального о создании и руководстве экстремистским сообществом. Фигурантами дела также были Волков, экс-директор ФБК Иван Жданов (считается в России иноагентом) и ряд других лиц. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.1 УК (создание и руководство экстремистским сообществом).

29 января 2021 г. СК предъявил заочное обвинение Волкову в рамках ч. 2 ст. 151.2 (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий) УК РФ. В феврале он был заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск (осуществляется только на территории стран – участниц СНГ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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