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Леонида Волкова объявили в розыск

Ведомости

МВД России объявило в розыск бывшего руководителя организации «Штабы Навального» (признана экстремистской и запрещена в России) Леонида Волкова, сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства о разыскиваемых лицах.

«Волков Леонид, 10.11.1980 года рождения, уроженец Екатеринбурга, объявлен в розыск по статье УК», — следует из базы.

28 сентября Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального о создании и руководстве экстремистским сообществом. Фигурантами дела также являются Леонид Волков, экс-директор ФБК Иван Жданов и ряд других лиц. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.1 УК (создание и руководство экстремистским сообществом).

29 января этого года СК предъявил заочное обвинение Волкову в рамках ч. 2 ст. 151.2 (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий) УК РФ. В феврале Волков был заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск (осуществляется только на территории стран — участниц СНГ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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