Леонида Волкова объявили в розыск

29 января этого года СК предъявил заочное обвинение Волкову в рамках ч. 2 ст. 151.2 (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий) УК РФ. В феврале Волков был заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск (осуществляется только на территории стран — участниц СНГ).