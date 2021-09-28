Леонида Волкова объявили в розыск
МВД России объявило в розыск бывшего руководителя организации «Штабы Навального» (признана экстремистской и запрещена в России) Леонида Волкова, сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства о разыскиваемых лицах.
«Волков Леонид, 10.11.1980 года рождения, уроженец Екатеринбурга, объявлен в розыск по статье УК», — следует из базы.
28 сентября Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального о создании и руководстве экстремистским сообществом. Фигурантами дела также являются Леонид Волков, экс-директор ФБК Иван Жданов и ряд других лиц. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.1 УК (создание и руководство экстремистским сообществом).
29 января этого года СК предъявил заочное обвинение Волкову в рамках ч. 2 ст. 151.2 (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий) УК РФ. В феврале Волков был заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск (осуществляется только на территории стран — участниц СНГ).