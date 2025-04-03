Отца Леонида Волкова задержали за финансирование ФБК

Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге задержали Михаила Волкова – отца Леонида Волкова (считается в России иноагентом) – по подозрению в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, объявлен в РФ НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.