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Отца Леонида Волкова задержали за финансирование ФБК

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Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге задержали Михаила Волкова – отца Леонида Волкова (считается в России иноагентом) – по подозрению в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, объявлен в РФ НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Источник агентства уточнил, что Волков перевел деньги на счет фонда. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

Волков родился в 1955 г. Является доктором физико-математических наук.

25 февраля 2025 г. Мещанский районный суд Москвы приговорил активиста Виктора Левакова к 3,5 года колонии по делу о финансировании ФБК (считается в России иноагентом) (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Леваков был признан виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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