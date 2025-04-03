Отца Леонида Волкова задержали за финансирование ФБК
Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге задержали Михаила Волкова – отца Леонида Волкова
Источник агентства уточнил, что Волков перевел деньги на счет фонда. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).
Волков родился в 1955 г. Является доктором физико-математических наук.
25 февраля 2025 г. Мещанский районный суд Москвы приговорил активиста Виктора Левакова к 3,5 года колонии по делу о финансировании ФБК (считается в России иноагентом) (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Леваков был признан виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ.