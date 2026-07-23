Дегтярев: у России есть шанс выиграть Олимпиаду в Лос-Анджелесе

До этого министр также заявил, что приоритетом для России остается сохранение участия в международном олимпийском и спортивном движении. По его словам, стране не следует отвечать бойкотами на ограничения со стороны отдельных западных государств, поскольку это приводит лишь к ущербу для спортсменов.