Дегтярев: у России есть шанс выиграть Олимпиаду в Лос-Анджелесе
У России есть шанс отправить национальную сборную на летние Олимпийские игры 2028 г. в Лос-Анджелес и выиграть их. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований заявил министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.
По его словам, до этого страна дважды пропускала Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. В 1932 г. СССР еще не входил в международное олимпийское движение, а в 1984 г. руководство Советского Союза приняло решение бойкотировать Игры в ответ на бойкот Олимпиады-1980.
«И вот у нас есть исторический шанс наших спортсменов, как национальную сборную послать на Олимпиаду в Лос-Анджелес и выиграть ее. Почему нет? Надо ставить высокие задачи», – сказал Дегтярев.
До этого министр также заявил, что приоритетом для России остается сохранение участия в международном олимпийском и спортивном движении. По его словам, стране не следует отвечать бойкотами на ограничения со стороны отдельных западных государств, поскольку это приводит лишь к ущербу для спортсменов.
7 июля Международный олимпийский комитет временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России, действовавшего с октября 2023 г., а также отозвал рекомендации международным спортивным федерациям об ограничении участия российских спортсменов. После этого девять европейских стран, включая Польшу, Швецию, Нидерланды и страны Прибалтики, предложили Еврокомиссии исключить МОК и другие спортивные организации, допускающие россиян и белорусов, из программ финансирования ЕС.
Но 16 июля МОК подтвердил свою позицию по допуску российских спортсменов. «МОК должен учитывать сложные реалии и последствия нынешней геополитической обстановки», – заявил представитель организации.