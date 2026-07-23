Мосгорсуд рассмотрит жалобы по делу блогера Аяза Шабутдинова
Московский городской суд назначил рассмотрение апелляции по уголовному делу в отношении блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, ранее осужденного Пресненским районным судом Москвы к семи годам лишения свободы. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Апелляционное заседание по делу Шабутдинова состоится 19 августа 2026 г. Основанием для пересмотра приговора стали жалобы, поданные 17 потерпевшими. Суду предстоит рассмотреть доводы заявителей в рамках установленной процедуры обжалования решения первой инстанции.
31 октября 2025 г. суд приговорил Шабутдинова к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он также должен был выплатить штраф в размере 5 млн руб. Правоохранители отметили, что в результате действий осужденного и организованной им группы пострадали 113 граждан. Они платили за ложные образовательные программы от 60 000 руб. до 12 млн руб. Общий ущерб превысил 57 млн руб. Шабутдинов создал организованную преступную группу, которая продавала образовательные программы, не являющиеся таковыми в действительности. Члены этого сообщества использовали агрессивный маркетинг и действовали в том числе от имени ООО «Лайк центр» и других подконтрольных юрлиц.
23 октября 2025 г. прокуратура запросила для фигуранта восемь лет лишения свободы, а также посчитала необходимым выписать ему штраф в размере 15,5 млн руб. В мае 2025 г. Шабутдинов признал вину в полном объеме во время рассмотрения по существу уголовного дела о крупном мошенничестве в отношении него.
В декабре 2025 г. «Ведомостям» рассказали в пресс-службе юридического сервиса DestraLegal.ru, что экс-студенты бизнес-школы «Like центр» направили в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ее юрлица – АНО «Центр развития предпринимательства +» (именно на него оформлена образовательная лицензия компании).