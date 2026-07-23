Мосгорсуд рассмотрит жалобы по делу блогера Аяза Шабутдинова

31 октября 2025 г. суд приговорил Шабутдинова к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он также должен был выплатить штраф в размере 5 млн руб. Правоохранители отметили, что в результате действий осужденного и организованной им группы пострадали 113 граждан. Они платили за ложные образовательные программы от 60 000 руб. до 12 млн руб. Общий ущерб превысил 57 млн руб. Шабутдинов создал организованную преступную группу, которая продавала образовательные программы, не являющиеся таковыми в действительности. Члены этого сообщества использовали агрессивный маркетинг и действовали в том числе от имени ООО «Лайк центр» и других подконтрольных юрлиц.