Герой России Головин рассказал о роли молодежи в решении современных задач

«Таких ребят много в нашей стране. Тех, кто не заявляет о себе, а тихонечко достигает побед в одном строю с моими боевыми товарищами. И вот так, своими руками, каждый день они куют Победу в тылу. И это то, чем будут гордиться наши потомки», – сказал начальник Главного штаба «Юнармии».