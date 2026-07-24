Герой России Головин рассказал о роли молодежи в решении современных задач
Герой России, начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин встретился с 14-летним Егором Заикой – самым юным лауреатом премии «Все для Победы!». Об этом сообщили в пресс-службе Головина.
Заика вместе с отцом Иваном Васильевичем, руководителем Союза ветеранов ГРУ Челябинской области, занимаются сборкой дронов-камикадзе, которые передают военнослужащим. За время работы они изготовили и отправили бойцам более 300 беспилотников. По словам подростка, впервые он попробовал собирать дроны в 11 лет.
Головин отметил, что участие молодых людей в подобных проектах отражает ответственность нового поколения за будущее страны. По его словам, современные условия ставят перед обществом новые задачи, среди которых особое значение имеет воспитание молодежи. Он также выделил роль семьи в развитии интересов ребенка, назвав пример Заики проявлением преемственности поколений.
«Таких ребят много в нашей стране. Тех, кто не заявляет о себе, а тихонечко достигает побед в одном строю с моими боевыми товарищами. И вот так, своими руками, каждый день они куют Победу в тылу. И это то, чем будут гордиться наши потомки», – сказал начальник Главного штаба «Юнармии».
15 июля Головин заявил, что «Единая Россия» поддерживает проекты по реабилитации ветеранов спецоперации, в том числе депутаты проводят прием бойцов и их семей в каждом регионе. Так он прокомментировал приказ Минздрава РФ, в котором установлены точные сроки приема психологов для участников спецоперации и их семей. По словам Головина, это правильное и «давно назревшее» решение.
28 июня съезд ЕР выдвинул список партии на выборы в Госдуму, который возглавила пятерка кандидатов: министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, журналист Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и Головин.