Российские вузы перейдут на новую систему образования к 2030 году

Пилотный проект стартовал в мае 2023 г. с шести вузов – МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийского федерального университета, Санкт-Петербургского горного университета и Томского госуниверситета. В январе 2026 г. президент РФ Владимир Путин продлил эксперимент до 2030 г. и расширил список участников еще на 11 вузов, включая МГТУ им. Баумана, МФТИ и ДВФУ. По данным на июль 2025 г., по обновленным программам уже обучалось около 12 000 студентов.