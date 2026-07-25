Российские вузы перейдут на новую систему образования к 2030 году
Все российские университеты завершат переход на обновленную систему высшего образования не позднее 2030 г., сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. Сейчас в пилотном проекте участвуют 17 вузов.
«Сначала эти 17, потом – все остальные. Планируется, что не позднее 2030 г. наша система высшего образования, наши университеты полностью перейдут на обновленную систему», – приводит слова Могилевского «РИА Новости».
Чиновник подчеркнул, что образование – консервативная сфера, поэтому действовать нужно «уверенно и последовательно, аккуратно», чтобы не навредить качеству подготовки.
Новая модель предполагает три уровня: базовое высшее образование (4–6 лет), специализированное – магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка (1–3 года) – и аспирантуру как отдельный уровень профессионального образования, нацеленный на подготовку научных и педагогических кадров. С 1 сентября 2026 г. реформа коснется только новых абитуриентов, студенты действующих программ завершат обучение по старым правилам.
Пилотный проект стартовал в мае 2023 г. с шести вузов – МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийского федерального университета, Санкт-Петербургского горного университета и Томского госуниверситета. В январе 2026 г. президент РФ Владимир Путин продлил эксперимент до 2030 г. и расширил список участников еще на 11 вузов, включая МГТУ им. Баумана, МФТИ и ДВФУ. По данным на июль 2025 г., по обновленным программам уже обучалось около 12 000 студентов.