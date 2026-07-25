Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован
Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидирован, сообщил губернатор региона Александр Моор в Мах.
Все экстренные службы, по его словам, сработали оперативно. Размер и характер ущерба еще устанавливается. Погибших и пострадавших нет.
Возгорание произошло в результате атаки украинского беспилотника. Моор сообщал, что держит ситуацию с НПЗ на личном контроле.
23 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об улучшении ситуации на рынке топлива в России. По его словам, в субъектах стартовали отгрузки горючего аграриям, объемы наращиваются, а ограничительные меры смягчаются.