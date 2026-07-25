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Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован

Ведомости

Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидирован, сообщил губернатор региона Александр Моор в Мах.

Все экстренные службы, по его словам, сработали оперативно. Размер и характер ущерба еще устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Возгорание произошло в результате атаки украинского беспилотника. Моор сообщал, что держит ситуацию с НПЗ на личном контроле.

Из-за атак БПЛА и частичного вывода мощностей НПЗ на внутреннем российском рынке возник дефицит топлива. Для стабилизации ситуации власти ввели запрет экспорта бензина и дизеля.

23 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об улучшении ситуации на рынке топлива в России. По его словам, в субъектах стартовали отгрузки горючего аграриям, объемы наращиваются, а ограничительные меры смягчаются.

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