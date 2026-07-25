На территории Тюменского НПЗ произошел пожар после атаки дрона

24 июля министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что в отдельных регионах наблюдаются признаки нормализации рынка. Положительную динамику он выделил в Забайкальском крае, Калининградской, Иркутской, Архангельской и Саратовской областях, на Кубани и в Татарстане.