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На территории Тюменского НПЗ произошел пожар после атаки дрона

Ведомости

Пожар произошел на территории Тюменского НПЗ после падения украинского БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Моор.

«На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле», – написал Моор.

Из-за атак БПЛА и частичного вывода мощностей НПЗ на внутреннем российском рынке возник дефицит топлива. Для стабилизации ситуации власти ввели запрет экспорта бензина и дизеля.

23 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об улучшении ситуации на рынке топлива в России. По его словам, в субъектах стартовали отгрузки горючего аграриям, объемы наращиваются, а ограничительные меры смягчаются.

24 июля министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что в отдельных регионах наблюдаются признаки нормализации рынка. Положительную динамику он выделил в Забайкальском крае, Калининградской, Иркутской, Архангельской и Саратовской областях, на Кубани и в Татарстане.

Плановые ремонты сибирских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) перенесли на осень 2026 г. Решение принято для гарантии достаточного предложения нефтепродуктов на российском рынке.

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