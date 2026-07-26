Блогер Илья Ремесло находится в институте Сербского

17 июля Ремесло задержали в Санкт-Петербурге, после чего его доставили в Москву. Вечером того же дня Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 сентября. Дома у блогера были проведены обыски в рамках расследования.