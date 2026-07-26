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Блогер Илья Ремесло находится в институте Сербского

Ведомости

Блогер Илья Ремесло, арестованный по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, помещен в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Илья Ремесло находится в институте Сербского», – отметил собеседник агентства, не уточнив цель его нахождения в медицинском учреждении.

17 июля Ремесло задержали в Санкт-Петербурге, после чего его доставили в Москву. Вечером того же дня Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 сентября. Дома у блогера были проведены обыски в рамках расследования.

Ремесло активно заявлял в правоохранительные органы на представителей российской оппозиции, но в ночь на 17 марта опубликовал пост в Telegram с резкой критикой властей. Известно, что с марта 2026 г. блогер находился в психиатрической больнице № 3 им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге.

17 апреля Ремесло сообщил, что выписан из больницы. Он подчеркивал, что пока не будет давать интервью журналистам, потому что «семья требует внимания».

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