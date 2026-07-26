Блогер Илья Ремесло находится в институте Сербского
Блогер Илья Ремесло, арестованный по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, помещен в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
«Илья Ремесло находится в институте Сербского», – отметил собеседник агентства, не уточнив цель его нахождения в медицинском учреждении.
Ремесло активно заявлял в правоохранительные органы на представителей российской оппозиции, но в ночь на 17 марта опубликовал пост в Telegram с резкой критикой властей. Известно, что с марта 2026 г. блогер находился в психиатрической больнице № 3 им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге.
17 апреля Ремесло сообщил, что выписан из больницы. Он подчеркивал, что пока не будет давать интервью журналистам, потому что «семья требует внимания».