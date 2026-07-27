Топ-менеджера московской компании уволили за разглашение тайны через DeepSeek
Топ-менеджера московской инженерной компании уволили за разглашение коммерческой тайны в том числе посредством загрузки служебных документов в нейросеть DeepSeek. Московский суд отказал в удовлетворении иска о восстановлении на работе и изменении основания увольнения, следует из материалов дела, с которыми ознакомились «РИА Новости».
Согласно материалам суда, женщина проработала в компании менее шести месяцев с ежемесячным окладом свыше 800 000 руб. и добивалась отмены приказа об увольнении. Она настаивала на прекращении трудовых отношений по соглашению сторон, что позволило бы ей получить предусмотренную договором компенсацию в размере 5 млн руб. Работодатель заявил, что сотрудница неоднократно нарушала режим конфиденциальности. В частности, она пересылала внутренние документы на личную электронную почту и загружала сведения из защищенной корпоративной системы в сервис DeepSeek.
Суд поддержал позицию компании. В ходе разбирательства компания также заявила, что после раскрытия конфиденциальной информации один из поставщиков прекратил взаимодействие. Кроме того, работодателем указывалось на систематическое невыполнение сотрудницей планов продаж. При этом ответчик предлагал заключить мировое соглашение, изменить формулировку увольнения и выплатить бывшей сотруднице более 400 000 руб., однако она отказалась. Суд признал увольнение законным и полностью отклонил исковые требования.
21 июля стало известно, что переписки пользователей с DeepSeek, в том числе русскоязычных, оказались доступны через поисковые системы по специальному поисковому запросу. При вводе специального запроса поисковики, включая Google, выдают ряд страниц в формате Shared Conversations. Перейдя по ссылкам, можно увидеть вопросы пользователей, ответы нейросети, а также названия документов, которые были загружены в чат. При этом скачать сами пользовательские документы, в том числе через код страницы, невозможно.
22 июля Роскомнадзор сообщил, что не ограничивал доступ к DeepSeek на фоне сообщений о возможной утечке диалогов пользователей. В ведомстве пояснили, что доступ к информации в интернете может быть ограничен только на основании решений уполномоченных органов. В отношении DeepSeek таких решений в ведомство не поступало.