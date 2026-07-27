ВЦОИМ: 34% россиян не смогут доверить ИИ моральные решения

Как писали «Ведомости» 24 июля со ссылкой на иследователей из Лаборатории нейронаук и поведения человека «Сбера», автоматизации рабочих мест больше всего опасаются молодые специалисты 18–30 лет. В прошлом году 39% молодых людей считали, что их знания и навыки уязвимы перед ней. Среди респондентов в возрасте 31–45 лет в прошлом году таких было 37%, а среди опрошенных в категории 46–55 лет – 34%. Ключевыми причинами, по которым компании могут предпочесть ИИ, респонденты называют скорость работы и экономическую эффективность. Молодые боятся не угнаться за искусственным интеллектом в профессии, а старшие – не разобраться в новых программах и интерфейсах.