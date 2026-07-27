ВЦОИМ: 34% россиян не смогут доверить ИИ моральные решения
Большинство россиян выступают за ограниченное применение технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ.
Опрос был проведен 3 июля среди 1600 россиян старше 18 лет. Согласно данным опроса, 67% респондентов считают, что ИИ следует использовать лишь в отдельных сферах человеческой деятельности. Идею повсеместного внедрения ИИ поддержали 19% участников исследования, тогда как 9% высказались против его использования в принципе.
Как отмечают аналитики ВЦИОМ, 34% опрошенных уверены, что искусственный интеллект «никогда не сможет принимать моральные решения». Еще 19% считают, что такая возможность появится в течение ближайших пяти лет, а лишь 6% полагают, что ИИ уже способен самостоятельно принимать подобные решения.
По данным ВЦИОМ, 41% участников опроса считают, что продукты, созданные с использованием ИИ, не должны охраняться авторским правом. Еще 22% полагают, что права должны принадлежать пользователю, 19% – разработчикам алгоритмов, а только 2% готовы признать автором сам искусственный интеллект. Кроме того, 77% респондентов поддерживают обязательную маркировку изображений, материалов и других продуктов, созданных с помощью технологий ИИ.
26 июля президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий ИИ в России. Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. В нем определяются основные понятия и принципы регулирования отношений, связанных с такими технологиями. Документ также разграничивает полномочия президента, правительства, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, государственных корпораций и Банка России в сфере применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта.
Как писали «Ведомости» 24 июля со ссылкой на иследователей из Лаборатории нейронаук и поведения человека «Сбера», автоматизации рабочих мест больше всего опасаются молодые специалисты 18–30 лет. В прошлом году 39% молодых людей считали, что их знания и навыки уязвимы перед ней. Среди респондентов в возрасте 31–45 лет в прошлом году таких было 37%, а среди опрошенных в категории 46–55 лет – 34%. Ключевыми причинами, по которым компании могут предпочесть ИИ, респонденты называют скорость работы и экономическую эффективность. Молодые боятся не угнаться за искусственным интеллектом в профессии, а старшие – не разобраться в новых программах и интерфейсах.