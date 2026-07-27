Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,515+0,31%CHKZ15 500+7,27%VEON-RX53,8-2,18%IMOEX2 222,76+2,64%RTSI897,36+2,64%RGBI114,45+0,06%RGBITR768,08+0,16%
Главная / Общество /

С 2014 года в Донбассе от атак ВСУ погибли 257 детей и 1078 пострадали

Ведомости

С начала вооруженного конфликта в 2014 г. в результате действий ВСУ в Донбассе погибли 257 детей, еще 1078 несовершеннолетних пострадали. Об этом ИС «Вести» заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Пушилин напомнил, что 27 июля в республике ежегодно проходят памятные мероприятия.

23 июля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил, что более 8300 мирных жителей Донбасса погибли с 2014 г. в результате украинских атак, еще свыше 24 000 человек получили ранения. Среди погибших 243 несовершеннолетних.

Отдельно Бастрыкин уточнил, что с начала спецоперации в результате ударов ВСУ по территории России погибли 1472 мирных жителя, в том числе 45 несовершеннолетних. При этом с 2022 г. возбуждено 5347 дел по фактам атак на территории 54 субъектов РФ, расположенных вне границ проведения спецоперации. По словам главы СКР, из-за украинских атак 6754 жителя России получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших от ударов 405 детей.

Быстрыкин также отметил, что ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и в тыловых регионах превысил 1 трлн руб. Он также рассказал, что уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах оценивается в более чем 560 млрд руб., в приграничных и тыловых субъектах – свыше 535 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её