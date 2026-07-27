С 2014 года в Донбассе от атак ВСУ погибли 257 детей и 1078 пострадали

Отдельно Бастрыкин уточнил, что с начала спецоперации в результате ударов ВСУ по территории России погибли 1472 мирных жителя, в том числе 45 несовершеннолетних. При этом с 2022 г. возбуждено 5347 дел по фактам атак на территории 54 субъектов РФ, расположенных вне границ проведения спецоперации. По словам главы СКР, из-за украинских атак 6754 жителя России получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших от ударов 405 детей.