С 2014 года в Донбассе от атак ВСУ погибли 257 детей и 1078 пострадали
С начала вооруженного конфликта в 2014 г. в результате действий ВСУ в Донбассе погибли 257 детей, еще 1078 несовершеннолетних пострадали. Об этом ИС «Вести» заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Пушилин напомнил, что 27 июля в республике ежегодно проходят памятные мероприятия.
23 июля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил, что более 8300 мирных жителей Донбасса погибли с 2014 г. в результате украинских атак, еще свыше 24 000 человек получили ранения. Среди погибших 243 несовершеннолетних.
Отдельно Бастрыкин уточнил, что с начала спецоперации в результате ударов ВСУ по территории России погибли 1472 мирных жителя, в том числе 45 несовершеннолетних. При этом с 2022 г. возбуждено 5347 дел по фактам атак на территории 54 субъектов РФ, расположенных вне границ проведения спецоперации. По словам главы СКР, из-за украинских атак 6754 жителя России получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших от ударов 405 детей.
Быстрыкин также отметил, что ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и в тыловых регионах превысил 1 трлн руб. Он также рассказал, что уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах оценивается в более чем 560 млрд руб., в приграничных и тыловых субъектах – свыше 535 млрд руб.