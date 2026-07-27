В России утвердили ГОСТ для игрушечного оружия

Для детей от одного года до трех лет предусмотрены изделия простой формы, крупного размера, изготовленные из мягких или цельнолитых материалов без мелких съемных деталей. В категории от трех до семи лет допускаются более сложные игрушки из различных материалов, включая твердые, например пистолеты с присосками, световые мечи, водяные пистолеты и пластиковые сабли. Для детей от семи до 14 лет стандарт предусматривает более сложные конструкции, использование которых требует определенных навыков. В эту группу входят наборы с поролоновыми стрелами, имитации бластеров, капсюльные пистолеты и другие аналогичные изделия.