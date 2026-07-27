В России утвердили ГОСТ для игрушечного оружия
В России утвердили ГОСТ, устанавливающий требования к игрушечному оружию для детей. Документ вступит в силу с 1 января 2027 г. и будет распространяться на изделия, предназначенные для игры детей в возрасте до 14 лет. Об этом говорится в документе Росстандарта, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно утвержденному стандарту, его требования не будут распространяться на пневматическое оружие, использующее сжатый газ, за исключением водяных пистолетов и ружей, а также на точные копии огнестрельного оружия, катапульты, арбалеты, рогатки и другие устройства для метания, если они не предназначены изготовителем в качестве детской игрушки.
Кроме того, действие ГОСТа не затронет изделия с дротиками, оснащенными металлическими наконечниками, луки длиной более 1200 мм в ненатянутом состоянии и оружие для коллекционеров при наличии четкой маркировки, что оно предназначено для лиц старше 14 лет.
Для детей от одного года до трех лет предусмотрены изделия простой формы, крупного размера, изготовленные из мягких или цельнолитых материалов без мелких съемных деталей. В категории от трех до семи лет допускаются более сложные игрушки из различных материалов, включая твердые, например пистолеты с присосками, световые мечи, водяные пистолеты и пластиковые сабли. Для детей от семи до 14 лет стандарт предусматривает более сложные конструкции, использование которых требует определенных навыков. В эту группу входят наборы с поролоновыми стрелами, имитации бластеров, капсюльные пистолеты и другие аналогичные изделия.
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