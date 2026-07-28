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Суд в Москве оштрафовал TikTok на 4 млн рублей

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал соцсеть TikTok на 4 млн руб. Об этом сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы.

Суд признал компанию виновной по административной статье о неисполнении предписания федерального органа исполнительной власти (ст. 19.7.10-4 КоАП РФ). Максимальное наказание для юрлиц по ней – штраф до 6 млн руб.

27 апреля суд также признал компанию TikTok Pte. Ltd. виновной в повторном неисполнении обязанности по ограничению доступа к информации (ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ). Тогда ей был назначен штраф в размере 7 млн руб.

1 октября 2025 г. Таганский райсуд Москвы уже штрафовал TikTok на 7 млн руб. по делу о повторном непредоставлении сведений Роскомнадзору. А в июле 2025 г. компанию штрафовали также на 4 млн руб.

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