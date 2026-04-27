Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,946-0,31%MGTS1 070-0,56%VEON-RX67,8-2,16%IMOEX2 734,06+0,04%RTSI1 151,33+1%RGBI119,46-0,36%RGBITR778,46-0,26%
Главная / Общество /

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 7 млн рублей

Таганский районный суд Москвы признал компанию Tik Tok Pte. Ltd., владеющую соцсетью TikTok, виновной в повторном неисполнении обязанности по ограничению доступа к информации ч. 3 (ст. 13.50 КоАП РФ). В качестве наказания был назначен многомиллионный штраф, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Сумма административного штрафа составила 7 млн руб.

1 октября 2025 г. Таганский суд Москвы уже штрафовал TikTok на 7 млн руб. Правонарушение также было связано с повторным отказом предоставить данные в Роскомнадзор.

В конце июля прошлого года Tik Tok Pte. Ltd. также получала штраф на 4 млн руб.

Отвлекает реклама?