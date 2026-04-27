Суд в Москве оштрафовал TikTok на 7 млн рублей
Таганский районный суд Москвы признал компанию Tik Tok Pte. Ltd., владеющую соцсетью TikTok, виновной в повторном неисполнении обязанности по ограничению доступа к информации ч. 3 (ст. 13.50 КоАП РФ). В качестве наказания был назначен многомиллионный штраф, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Сумма административного штрафа составила 7 млн руб.
1 октября 2025 г. Таганский суд Москвы уже штрафовал TikTok на 7 млн руб. Правонарушение также было связано с повторным отказом предоставить данные в Роскомнадзор.
В конце июля прошлого года Tik Tok Pte. Ltd. также получала штраф на 4 млн руб.