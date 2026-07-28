European Gymnastics ратифицировала возвращение российской символики

При этом для соревнований, право на проведение которых было предоставлено до 28 июля 2026 г., может применяться переходный порядок. Он допускает отказ от использования российской государственной символики, если законодательство или обязательные требования государственных органов принимающей страны не позволяют ее демонстрировать.