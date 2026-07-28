European Gymnastics ратифицировала возвращение российской символики

European Gymnastics ратифицировала возвращение российской символикиСпортсмены смогут выступать с национальным флагом и гимном
Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) ратифицировала возвращение российской государственной символики на соревнования. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.
Как отметили в ведомстве, внеочередная Генеральная ассамблея European Gymnastics 28 июля утвердила участие российских спортсменов в европейских соревнованиях под государственным флагом и с исполнением гимна. Решение приводит правила организации в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).
При этом для соревнований, право на проведение которых было предоставлено до 28 июля 2026 г., может применяться переходный порядок. Он допускает отказ от использования российской государственной символики, если законодательство или обязательные требования государственных органов принимающей страны не позволяют ее демонстрировать.
В Федерации гимнастики России подчеркнули, что переходный порядок касается только использования государственной символики и не влияет на допуск российских спортсменов к соревнованиям. Федерация намерена продолжить взаимодействие с European Gymnastics, World Gymnastics и организаторами турниров, чтобы принятое решение исполнялось на практике.
18 мая сообщалось, что исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальными флагом и гимном. Однако 26 июня стало известно, что сборная России отказалась от участия в этапе Кубка вызова в румынском Клуж-Напоке из-за сохранения запрета на использование государственной символики.
28 июля Международная федерация функционального многоборья (International Functional Fitness Federation, IF3) отменила все ограничения в отношении российской сборной.