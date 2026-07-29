Суд снизил срок приговора с 19 до 10 лет бывшему замминистра обороны Попову
2-й Западный окружной военный суд изменил приговор бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову, сократив назначенный ему срок лишения свободы с 19 до 10 лет колонии строгого режима. Об этом сообщил «РИА Новости» адвокат осужденного Денис Сагач.
По словам защитника, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу и снизил наказание по каждому из вмененных составов преступления. Адвокат отметил, что решение о дальнейшем обжаловании пока не принято. По его словам, защита сначала намерена изучить полный текст судебного постановления, после чего будет решаться вопрос о подаче кассационной жалобы.
Кроме того, в дальнейшем защита планирует ходатайствовать о проведении медицинского освидетельствования, чтобы выяснить возможность освобождения осужденного от дальнейшего отбытия наказания по состоянию здоровья.
Попов был обвинен Главным военно-следственным управлением СК РФ в хищениях при строительстве объектов парка «Патриот». По данным следствия, бывший замминистра обороны обогащался за счет парка в 2021–2024 гг., действуя совместно с бывшим замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майором Владимиром Шестеровым и экс-директором учреждения Вячеславом Ахмедовым. 10 апреля суд приговорил Попова к 19 годам колонии строгого режима.
Генерала задержали в августе 2024 г. В Минобороны он отвечал за инновационное развитие, но после его ухода на эту позицию никто назначен не был. По словам источника, близкого к Минобороны, фактически Попов большую часть времени занимался делами парка «Патриот» и военного технополиса «Эра» на Кубани.