ВСУ атаковали предприятие в Удмуртии
Одно из предприятий в Удмуртии подверглось атаке ВСУ, никто не пострадал, сообщила в Max врио главы региона Ольга Абрамова.
По ее данным, на месте удара дежурят кареты скорой помощи. Кроме того, на территории предприятия работают сотрудники оперативных служб.
«Напоминаю, задача врага – посеять панику, но мы вместе. Не поддавайтесь на провокации и не распространяйте недостоверную информацию», – подчеркнула врио губернатора.
30 июля в результате атаки украинских дронов на Удмуртию загорелся логистический объект Wildberries в Сарапуле. По данным представителей РВБ, сотрудников склада эвакуировали из здания. На месте возгорания работают пожарные, пострадавших нет.
Ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 258 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваторией двух морей. Воздушные цели были уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областях, Краснодарском крае, Крыму, Адыгее, а также над Азовским и Черным морями.