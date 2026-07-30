ВСУ атаковали предприятие в Удмуртии

Ночью системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 258 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваторией двух морей. Воздушные цели были уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областях, Краснодарском крае, Крыму, Адыгее, а также над Азовским и Черным морями.