«Аэронекст» призвала освободить замглавы управления Минпромторга по БПЛА

29 июля были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию Владислав Романцев. В «Эфко» подтвердили задержание нескольких сотрудников. Вечером 30 июля Мещанский суд Москвы санкционировал арест председателя совета директоров и основного акционера ГК «Эфко» Валерия Кустова. В этот же день был задержан гендиректор компании Евгений Ляшенко. Они подозреваются в хищении путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По словам источника «Ведомостей», Кустов также проходит потерпевшим в рамках другого уголовного дела – против основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Если вина Кустова и Ляшенко будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Следственный департамент МВД оценил ущерб Кустова в 8,6 млрд руб.