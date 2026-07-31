«Аэронекст» призвала освободить замглавы управления Минпромторга по БПЛА
Ассоциация «Аэронекст» требует освободить заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Аллу Половченю, задержанную в рамках уголовного дела, связанного с закупками беспилотных авиационных систем. Об этом ассоцияция заявила в своем Telegram-канале.
В «Аэронексте» считают преждевременными выводы о ее виновности и утверждают, что чиновница «одна из немногих, кто искренне и открыто болеет за дело, вникает в проблемы каждой отраслевой организации и старается сделать все для того самого импортозамещения».
Ассоциация связывает произошедшее с рисками, которые возникают у госслужащих при реализации национальных проектов и взаимодействии с отраслевым бизнесом. В тексте утверждается, что чрезмерное внимание к формальным нарушениям может негативно сказаться на развитии гражданских беспилотных технологий.
Авторы обращения также заявили, что ситуация может стать «очередной подножкой индустрии гражданских беспилотников».
30 июля Мещанский суд Москвы арестовал Половченю по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд также удовлетворил ходатайство следствия и избрал Половчене меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
29 июля были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию Владислав Романцев. В «Эфко» подтвердили задержание нескольких сотрудников. Вечером 30 июля Мещанский суд Москвы санкционировал арест председателя совета директоров и основного акционера ГК «Эфко» Валерия Кустова. В этот же день был задержан гендиректор компании Евгений Ляшенко. Они подозреваются в хищении путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По словам источника «Ведомостей», Кустов также проходит потерпевшим в рамках другого уголовного дела – против основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Если вина Кустова и Ляшенко будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Следственный департамент МВД оценил ущерб Кустова в 8,6 млрд руб.