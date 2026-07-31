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«Аэронекст» призвала освободить замглавы управления Минпромторга по БПЛА

Ведомости

Ассоциация «Аэронекст» требует освободить заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Аллу Половченю, задержанную в рамках уголовного дела, связанного с закупками беспилотных авиационных систем. Об этом ассоцияция заявила в своем Telegram-канале.

В «Аэронексте» считают преждевременными выводы о ее виновности и утверждают, что чиновница «одна из немногих, кто искренне и открыто болеет за дело, вникает в проблемы каждой отраслевой организации и старается сделать все для того самого импортозамещения».

Ассоциация связывает произошедшее с рисками, которые возникают у госслужащих при реализации национальных проектов и взаимодействии с отраслевым бизнесом. В тексте утверждается, что чрезмерное внимание к формальным нарушениям может негативно сказаться на развитии гражданских беспилотных технологий.

Авторы обращения также заявили, что ситуация может стать «очередной подножкой индустрии гражданских беспилотников».

Миллиардер Валерий Кустов арестован по делу о мошенничестве

Бизнес

30 июля Мещанский суд Москвы арестовал Половченю по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд также удовлетворил ходатайство следствия и избрал Половчене меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

29 июля были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию Владислав Романцев. В «Эфко» подтвердили задержание нескольких сотрудников. Вечером 30 июля Мещанский суд Москвы санкционировал арест председателя совета директоров и основного акционера ГК «Эфко» Валерия Кустова. В этот же день был задержан гендиректор компании Евгений Ляшенко. Они подозреваются в хищении путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По словам источника «Ведомостей», Кустов также проходит потерпевшим в рамках другого уголовного дела – против основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Если вина Кустова и Ляшенко будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Следственный департамент МВД оценил ущерб Кустова в 8,6 млрд руб.

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