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Главная / Общество /

Адвокат: Лерчек обязана оплатить штраф за 60 дней, но может взять рассрочку

Ведомости

Осужденная на пять лет условно блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, должна будет оплатить назначенный судом штраф в размере более 763,5 млн руб. в течение 60 дней после вступления приговора в законную силу. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат Дмитрий Аргановский, которого агентство опросило в качестве эксперта.

Юрист уточнил, что законодательство также предусматривает рассрочку выплаты штрафа до пяти лет.

Аргановский также отметил, что в случае неисполнения обязанности по уплате штрафа, суд вправе заменить условный срок на реальное лишение свободы.

Чем известна блогер Валерия Чекалина

Медиа

31 июля Чекалину приговорили к пяти годам условно по делу о незаконных валютных операциях. Ей также назначили штраф в размере 765 млн руб. и запретили осуществлять любую профессиональную деятельность в интернете, в том числе управлять сайтами, продвигать ресурсы или зарабатывать на онлайн-платформах (включая сторонние проекты). Прокурор просил назначить Лерчек наказание в виде шести лет условно.

Судебное разбирательство по делу приостановили в марте после того, как у блогера диагностировали онкологическое заболевание. Уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

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