Адвокат: Лерчек обязана оплатить штраф за 60 дней, но может взять рассрочку

Осужденная на пять лет условно блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, должна будет оплатить назначенный судом штраф в размере более 763,5 млн руб. в течение 60 дней после вступления приговора в законную силу. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат Дмитрий Аргановский, которого агентство опросило в качестве эксперта.