Блогер Лерчек заявила о намерении обжаловать судебный приговор
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) намерена обжаловать приговор, согласно которому ее осудили на пять лет условно. Об этом ТАСС сообщил ее защитник Константин Третьяков.
По словам адвоката, после оглашения приговора Лерчек написала расписку о намерении обжаловать решение суда. Защита еще обсудит этот шаг с ней, но пока апелляция планируется.
Третьяков также разъяснил, что штраф в 765 млн руб. является дополнительным наказанием, поэтому его неуплата не может быть заменена реальным сроком. Приставы вправе взыскать сумму принудительно через имущество блогера, однако, по его информации, Чекалина намерена выплатить штраф по мере возможности.
Чекалину приговорили к пяти годам условно по делу о незаконных валютных операциях. Суд также назначил ей штраф в 765 млн руб. и запретил заниматься профессиональной деятельностью в интернете – управлять сайтами, продвигать ресурсы, зарабатывать на онлайн-платформах. Кроме того, блогер не может менять адрес без уведомления органов и обязана ежемесячно отмечаться в инспекции.
В отношении Лерчек возбудили уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Бывший муж Чекалиной Артем Чекалин был приговорен к семи годам лишения свободы по этой же статье. По версии следствия, бывшие супруги вывели более 251 млн руб. в зарегистрированную в ОАЭ компанию, чтобы уклониться от налогов.
В марте у Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии со множественными метастазами и поражением костей, она ослепла на правый глаз.