Блогер Лерчек заявила о намерении обжаловать судебный приговор

В отношении Лерчек возбудили уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Бывший муж Чекалиной Артем Чекалин был приговорен к семи годам лишения свободы по этой же статье. По версии следствия, бывшие супруги вывели более 251 млн руб. в зарегистрированную в ОАЭ компанию, чтобы уклониться от налогов.