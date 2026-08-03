В РФ будут маркировать книги о Цое, Хое и «Агате Кристи»В список было внесено еще 151 произведение
Российский книжный союз (РКС) обновил перечень изданий, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. Это следует из списка, опубликованного на сайте организации.
В перечень добавили роман Энтони Берджесса «Заводной апельсин», произведение «Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона» Джеймса Боуэна, «Доктора Сон» и «Ночные кошмары и фантастические видения» Стивена Кинга, сборник «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта, «Удушье» и «Рождение звука» Чака Паланика, роман «Аполло» Виктора Пелевина, а также книгу «Виктор Цой. Жизнь и «Кино»» Виталия Калгина, «Агата Кристи. Черные сказки белой зимы» Дмитрия Карасюка, «Юрий Хой и группа "Сектор Газа"» Дениса Ступникова и другие произведения.
Всего 3 августа в список было внесено 151 произведение.
22 июня РКС внес в список сборник «Война и язык» Владимира Маяковского. В тот же список попала работа Ленина «Ослиный мост». В книгу вошли такие работы, как «Лев Толстой как зеркало русской революции», биографический очерк о Карле Марксе с изложением основ марксизма, а также письма Инессе Арманд.
С 27 июля маркировке подлежат книги Виктора Пелевина «Generation «П» и «Чапаев и Пустота» и повесть Трумэна Капоте «Завтрак у Тиффани».
Всего в списке РКС – 3496 книги.