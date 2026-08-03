В РФ будут маркировать книги о Цое, Хое и «Агате Кристи»

В перечень добавили роман Энтони Берджесса «Заводной апельсин», произведение «Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона» Джеймса Боуэна, «Доктора Сон» и «Ночные кошмары и фантастические видения» Стивена Кинга, сборник «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта, «Удушье» и «Рождение звука» Чака Паланика, роман «Аполло» Виктора Пелевина, а также книгу «Виктор Цой. Жизнь и «Кино»» Виталия Калгина, «Агата Кристи. Черные сказки белой зимы» Дмитрия Карасюка, «Юрий Хой и группа "Сектор Газа"» Дениса Ступникова и другие произведения.