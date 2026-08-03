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Путин сыграл в футбол с юным ведущим в финале «Большой перемены»

Ведомости

Президент России Владимир Путин сыграл в футбол с юным ведущим «Большой перемены», передает корреспондент «Ведомостей».

Во время выхода на сцену глава государства обменялся двумя футбольными передачами с ведущим по имени Денис, который находился в зале и первым направил мяч в сторону президента. После короткого экспромта Путин поприветствовал участников конкурса и финалистов мероприятия.

Российский лидер 3 августа прилетел в Красноярск и встретился со школьниками, участвовавшими в конкурсе «Большая перемена». Финалы седьмого сезона конкурса для учеников 5–7-х классов и старшеклассников из-за рубежа проходят в Красноярске с 29 июля по 4 августа. В финале принимают участие 800 школьников.

В ходе мероприятия президент успел пообщаться с участниками конкурса. Во время беседы школьник спросил у главы государства, что для него значит «победа». «Победа – это когда преодолеваешь самого себя. Вот это самая большая победа», – ответил мальчику президент.

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