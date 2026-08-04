Суд рассмотрит дело Надеждина о нежелательной организации
Никулинский суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина
Дело зарегистрировали по ст. 20.33 КоАП РФ.
По данным ТАСС, речь идет о видео, опубликованном на видеохостинге YouTube на каналах Meduza
3 августа Надеждин покинул Россию. В своем Telegram-канале он опубликовал видеоролик на фоне Эйфелевой башни в Париже.
17 июля Долгопрудненский городской суд оштрафовал Надеждина на 1000 руб. по статье о демонстрации экстремистской символики по ч. 1 ст. 20.3 КоАП. Административный протокол на него составили 13 июля через три дня после включения в реестр иноагентов.
16 июля стало известно, что ему пришло постановление пристава о запрете выезда за границу. ТАСС писал, что с него взыскивают долг почти в 1,5 млн руб.