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Суд рассмотрит дело Надеждина о нежелательной организации

Ведомости

Никулинский суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина (считается в России иноагентом) по статье об участии в деятельности иностранной организации, следует из картотеки Мосгорсуда.

Дело зарегистрировали по ст. 20.33 КоАП РФ.

По данным ТАСС, речь идет о видео, опубликованном на видеохостинге YouTube на каналах Meduza (организация признана нежелательной на территории РФ). В суде указали, что ресурсами владеет организация Medusa Project, деятельность которой в 2023 г. была признана нежелательной на территории России.

3 августа Надеждин покинул Россию. В своем Telegram-канале он опубликовал видеоролик на фоне Эйфелевой башни в Париже.

17 июля Долгопрудненский городской суд оштрафовал Надеждина на 1000 руб. по статье о демонстрации экстремистской символики по ч. 1 ст. 20.3 КоАП. Административный протокол на него составили 13 июля через три дня после включения в реестр иноагентов.

16 июля стало известно, что ему пришло постановление пристава о запрете выезда за границу. ТАСС писал, что с него взыскивают долг почти в 1,5 млн руб.

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