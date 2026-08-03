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Борис Надеждин покинул Россию

Ведомости

Политик Борис Надеждин (считается в России иноагентом) покинул территорию России. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Трунин.

Сам политик в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик на фоне Эйфелевой башни в Париже.

17 июля Долгопрудненский городской суд оштрафовал Надеждина на 1000 руб. по статье о демонстрации экстремистской символики по ч. 1 ст. 20.3 КоАП. Административный протокол на политика составили 13 июля, через три дня после включения в реестр иноагентов. 16 июля стало известно, что ему пришло постановление пристава о запрете выезда за границу. ТАСС писал, что с него взыскивают долг почти в 1,5 млн руб. Адвокат политика Дмитрий Трунин говорил «Ведомостям», что Надеждин проходит процедуру банкротства, поэтому судебные приставы «не должны работать по его долгам».

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