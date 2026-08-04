Генпрокуратура признала нежелательным американский Crimean Tatar Foundation
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации Crimean Tatar Foundation на территории РФ. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным ведомства, организация оказывает поддержку ВСУ, передавая украинской армии беспилотники, защитное снаряжение, генераторы, транспортные средства, а также оборудование для связи и наблюдения. В Генпрокуратуре заявили, что деятельность фонда выходит за рамки заявленных целей.
В ведомстве также отметили, что Crimean Tatar Foundation проводит лекции, конференции и выставки, на которых распространяются материалы, искажающие историю депортации крымско-татарского населения, а также транслируется информация о якобы «оккупации Крыма» и «агрессии России против Украины».
Фонд Crimean Tatar Foundation был создан в 2021 г. в США и зарегистрирован в Нью-Йорке.
3 августа ГП признала нежелательной деятельность голландской организации Dalan Fund. Фактическая деятельность организации связана с финансовой поддержкой ЛГБТ