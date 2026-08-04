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Главная / Общество /

Генпрокуратура признала нежелательным американский Crimean Tatar Foundation

Ведомости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации Crimean Tatar Foundation на территории РФ. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, организация оказывает поддержку ВСУ, передавая украинской армии беспилотники, защитное снаряжение, генераторы, транспортные средства, а также оборудование для связи и наблюдения. В Генпрокуратуре заявили, что деятельность фонда выходит за рамки заявленных целей.

В ведомстве также отметили, что Crimean Tatar Foundation проводит лекции, конференции и выставки, на которых распространяются материалы, искажающие историю депортации крымско-татарского населения, а также транслируется информация о якобы «оккупации Крыма» и «агрессии России против Украины».

Фонд Crimean Tatar Foundation был создан в 2021 г. в США и зарегистрирован в Нью-Йорке.

3 августа ГП признала нежелательной деятельность голландской организации Dalan Fund. Фактическая деятельность организации связана с финансовой поддержкой ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)-сообщества и СМИ антироссийской направленности, а также с продвижением критической в отношении России риторики в странах СНГ. В ведомстве заявили, что одной из целей фонда стала дискредитация российских властей, внешней и внутренней политики, формирование образа России как «государства-агрессора». На официальном сайте организации размещаются призывы к сопротивлению «российской политике, колонизирующей страны региона».

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