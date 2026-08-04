Генпрокуратура признала нежелательным американский Crimean Tatar Foundation

3 августа ГП признала нежелательной деятельность голландской организации Dalan Fund. Фактическая деятельность организации связана с финансовой поддержкой ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) -сообщества и СМИ антироссийской направленности, а также с продвижением критической в отношении России риторики в странах СНГ. В ведомстве заявили, что одной из целей фонда стала дискредитация российских властей, внешней и внутренней политики, формирование образа России как «государства-агрессора». На официальном сайте организации размещаются призывы к сопротивлению «российской политике, колонизирующей страны региона».