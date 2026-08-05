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В ООН предупредили о риске роста числа голодающих из-за феномена Эль-Ниньо

Ведомости

К концу 2027 г. число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, может увеличиться как минимум на 49 млн из-за климатического явления Эль-Ниньо. Об этом говорится в заявлении Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

По оценке организации, общее число людей, сталкивающихся с острой нехваткой продовольствия в 45 наиболее уязвимых странах, может вырасти с 225 млн до 274 млн человек, что соответствует увеличению примерно на 22%.

Наиболее серьезное ухудшение ситуации ожидается в странах Центральной Америки и юга Африки. Существенные последствия также прогнозируются в Восточной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии. По данным ВПП, наиболее сильный удар придется на государства, уже страдающие от бедности, вооруженных конфликтов, экономической нестабильности и экстремальных погодных явлений.

В организации отметили, что Эль-Ниньо, как ожидается, достигнет пика в период с сентября по декабрь 2026 г., однако его последствия будут ощущаться и в течение 2027 г., поскольку они повлияют на будущие урожаи. Засухи, наводнения и аномальная жара уже создают угрозу для продовольственной безопасности.

С мая ВПП ООН уже активировала планы упреждающего реагирования в Южном Судане, Чаде, Мавритании, Уганде, Гватемале и Сальвадоре. На оказание экстренной помощи около 500 000 человек было направлено более $14 млн. Для этого организация использует механизмы страхования рисков стихийных бедствий, кредитования и цифровых выплат, позволяющие быстрее предоставлять финансовую поддержку пострадавшим.

1 августа Bloomberg писал, что военные конфликты, феномен Эль-Ниньо и аномальная жара ставят под угрозу урожай в ключевых аграрных регионах мира. 12 июля The Guardian сообщал, что экономисты и аналитики крупнейших мировых банков предупреждают о возможном серьезном шоке на глобальном рынке продовольствия из-за «супер Эль-Ниньо». По прогнозам, последствия могут ощущаться вплоть до 2028 г., усугубляя текущий рост цен, вызванный геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

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