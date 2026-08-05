В ООН предупредили о риске роста числа голодающих из-за феномена Эль-Ниньо

В организации отметили, что Эль-Ниньо, как ожидается, достигнет пика в период с сентября по декабрь 2026 г., однако его последствия будут ощущаться и в течение 2027 г., поскольку они повлияют на будущие урожаи. Засухи, наводнения и аномальная жара уже создают угрозу для продовольственной безопасности.