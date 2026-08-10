Климатологи заявили о рекордном росте средней температуры Мирового океана

В службе отмечают, что одним из факторов повышения температуры стал природный феномен Эль-Ниньо, связанный с потеплением поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Обычно он влияет на распределение осадков в различных регионах мира, вызывая усиление дождей в одних районах и засуху в других.