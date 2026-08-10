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Климатологи заявили о рекордном росте средней температуры Мирового океана

Ведомости

Средняя температура поверхности Мирового океана в июле 2026 г. достигла рекордного значения для этого месяца и превысила предыдущий максимум, установленный в 2023 г. Об этом сообщила европейская климатическая служба Copernicus.

По данным службы, средняя температура поверхности океана за пределами полярных регионов составила +20,96 градуса. Для сравнения, в 2023 г. была зафиксирована температура в +20,89 градуса.

В службе отмечают, что одним из факторов повышения температуры стал природный феномен Эль-Ниньо, связанный с потеплением поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Обычно он влияет на распределение осадков в различных регионах мира, вызывая усиление дождей в одних районах и засуху в других.

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Июль 2026 г. стал вторым самым теплым июлем за весь период наблюдений и сравнялся по этому показателю с июлем 2024 г., отметили в Copernicus. Средняя температура воздуха составила 16,9 °C, тогда как самым жарким июлем остается июль 2023 г.

6 августа «Ведомости» писали, что Италия впервые ввела наивысший уровень опасности из-за жары во всех 27 крупных городах страны – от Триеста на севере до Палермо на юге. Мера введена на фоне четвертой волны экстремальной жары, которая продолжает усиливаться.

3 августа Financial Times писала, что лесные пожары и засуха обойдутся Европе в 3,1 млрд евро экономического ущерба. За два месяца сгорело почти полмиллиона гектаров. Наибольший ущерб отмечен в Португалии, Греции и Румынии. 1 августа Bloomberg сообщал, что военные конфликты, феномен Эль-Ниньо и аномальная жара ставят под угрозу урожай в ключевых аграрных регионах мира.

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