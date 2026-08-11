В Общественной палате предложили ввести пособие на няню для семей с детьми

В январе «Ведомости» писали со ссылкой на Минтруд, что самыми востребованными мерами поддержки молодых семей в 2025 г. стали краткосрочный присмотр и уход за детьми, институт «социальных нянь», единовременные выплаты для обучающихся женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и при рождении третьего ребенка.