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Главная / Общество /

В Общественной палате предложили ввести пособие на няню для семей с детьми

Ведомости

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ввести пособие на оплату услуг няни для семей с маленькими детьми. Мера могла бы помочь родителям выйти на работу, сообщил он «РИА Новости».

В России уже действует система «социальных нянь» – услуг кратковременного присмотра для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и семей участников спецоперации. Рыбальченко считает, что необходимо расширять круг получателей и переходить к более длительным форматам ухода, чтобы матери могли вернуться к труду.‍

В январе «Ведомости» писали со ссылкой на Минтруд, что самыми востребованными мерами поддержки молодых семей в 2025 г. стали краткосрочный присмотр и уход за детьми, институт «социальных нянь», единовременные выплаты для обучающихся женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и при рождении третьего ребенка.

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