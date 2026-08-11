В Общественной палате предложили ввести пособие на няню для семей с детьми
Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ввести пособие на оплату услуг няни для семей с маленькими детьми. Мера могла бы помочь родителям выйти на работу, сообщил он «РИА Новости».
В России уже действует система «социальных нянь» – услуг кратковременного присмотра для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и семей участников спецоперации. Рыбальченко считает, что необходимо расширять круг получателей и переходить к более длительным форматам ухода, чтобы матери могли вернуться к труду.
В январе «Ведомости» писали со ссылкой на Минтруд, что самыми востребованными мерами поддержки молодых семей в 2025 г. стали краткосрочный присмотр и уход за детьми, институт «социальных нянь», единовременные выплаты для обучающихся женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, и при рождении третьего ребенка.