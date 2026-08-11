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Глава РАН выступил за создание национального суперкомпьютерного центра

Ведомости

Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников предложил создать в стране национальный суперкомпьютерный центр совместно с Курчатовским институтом. Об этом он сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе заседания Совета по науке и образованию.

Как отметил Красников, идею создания подобного центра он обсуждал вместе с главой Курчатовского института Михаилом Ковальчуком.

«Мы выходим с предложением, мы это обсуждали, подготовить такое создание национального суперкомпьютерного центра совместно с Курчатовским институтом для решения задач», – заявил глава РАН (цитата по «РИА Новости»). Красников направил письмо с этим предложением президенту и попросил его поддержать.

В феврале президент РАН Геннадий Красников сообщил о разработках российских ученых в области лечения рака без химиотерапии. По его словам, в этой области наблюдается «большой прогресс». Он также рассказал о российском лекарстве от болезни Бехтерева, которое создано по новой методике для борьбы с аутоиммунными болезнями.

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