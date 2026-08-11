Глава РАН выступил за создание национального суперкомпьютерного центра

В феврале президент РАН Геннадий Красников сообщил о разработках российских ученых в области лечения рака без химиотерапии. По его словам, в этой области наблюдается «большой прогресс». Он также рассказал о российском лекарстве от болезни Бехтерева, которое создано по новой методике для борьбы с аутоиммунными болезнями.