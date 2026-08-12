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Сын Усольцевой предположил, что его пропавшие родственники могут быть в США

Ведомости

Пропавшая в тайге в Красноярском крае осенью 2025 г. семья Усольцевых могла сбежать в Калифорнию в США. Об этом сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил ТАСС.

«Если говорить о том, куда они могли сбежать, а я уверен, что они уехали за границу, то у отца есть бывшая жена и их сын Матвей в Калифорнии. <...> Других родственников или друзей за границей у них я не знаю», – процитировало агентство Баталова.

В сентябре 2025 г. супруги Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в поход в урочище Буратинка и перестали выходить на связь. Активные поиски были завершены 12 октября. Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. Следователи рассматривают разные версии случившегося, включая преступление, но приоритетной остается версия несчастного случая. 17 апреля в региональном поисково-спасательном отряде сообщили, что спасатели вновь приступят к поискам семьи.

4 июня ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы передавал, что при возобновлении поисковых мероприятий зона поисков семьи Усольцевых будет оцеплена.

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