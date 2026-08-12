ВЦИОМ заявил о снижении доверия россиян к Apple
Половина россиян испытывают недоверие к Apple на фоне блокировок российских приложений. Об этом заявили в аналитическом обзоре ВЦИОМа. Интернет-опрос проводился 28–31 июля.
Недоверие испытывают 50% пользователей смартфонов от Apple, а 51% не стали бы рассматривать iPhone при следующей покупке, утверждается в обзоре. 45% опрошенных полагают, что ограничения подтолкнут россиян к переходу на Android.
Российские пользователи заявили о проблемах при использовании iPhone. Более 60% не получают уведомления, у 46% перестали обновляться приложения, а 42% не смогли скачать нужный сервис. 97% владельцев смартфонов «в той или иной степени» знают об удалении российских приложений в зарубежных магазинах, сообщает ВЦИОМ.
До этого Apple также удаляла приложения VK, включая мессенджер, видео и музыку. Минцифры РФ называло это решение политически мотивированным. ФАС выдала Apple предупреждение и установила дедлайн, чтобы устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке ПО.