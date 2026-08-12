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ВЦИОМ заявил о снижении доверия россиян к Apple

Ведомости

Половина россиян испытывают недоверие к Apple на фоне блокировок российских приложений. Об этом заявили в аналитическом обзоре ВЦИОМа. Интернет-опрос проводился 28–31 июля.

Недоверие испытывают 50% пользователей смартфонов от Apple, а 51% не стали бы рассматривать iPhone при следующей покупке, утверждается в обзоре. 45% опрошенных полагают, что ограничения подтолкнут россиян к переходу на Android.

Российские пользователи заявили о проблемах при использовании iPhone. Более 60% не получают уведомления, у 46% перестали обновляться приложения, а 42% не смогли скачать нужный сервис. 97% владельцев смартфонов «в той или иной степени» знают об удалении российских приложений в зарубежных магазинах, сообщает ВЦИОМ.

Накануне стало известно об удалении приложения «Яндекс пэй» из App Store. Пользователям рекомендовали не удалять уже установленное приложение. Другие сервисы «Яндекса» продолжают оставаться доступными в App Store.

До этого Apple также удаляла приложения VK, включая мессенджер, видео и музыку. Минцифры РФ называло это решение политически мотивированным. ФАС выдала Apple предупреждение и установила дедлайн, чтобы устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке ПО.

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