ВЦИОМ заявил о снижении доверия россиян к Apple

До этого Apple также удаляла приложения VK, включая мессенджер, видео и музыку. Минцифры РФ называло это решение политически мотивированным. ФАС выдала Apple предупреждение и установила дедлайн, чтобы устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке ПО.