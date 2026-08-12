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Суд в Москве приговорил адвокатов Митрошиной к четырем годам колонии

Ведомости

Савеловский суд Москвы приговорил бывших адвокатов блогера Александры Митрошиной Алису Волхову и Ольгу Гольцеву к четырем годам лишения свободы по делу о хищении 41 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Адвокатов признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По материалам дела, с января по март 2024 г. женщины обманом похитили у Митрошиной как у индивидуального предпринимателя и физического лица 41 млн руб. Следствие установило, что они действовали группой по предварительному сговору.

Обе осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима. Для Волховой суд также установил трехлетний запрет на занятие адвокатской деятельностью. Приговор пока не вступил в законную силу.

18 июня Тверской суд признал Митрошину виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Суд также постановил взыскать штраф в размере 900 000 руб. Помимо условного наказания и штрафа суд удовлетворил требование о конфискации части активов. В доход государства обращены денежные средства на сумму 115 млн руб.

Блогера обвинили по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Суд установил, что она получила более 127 млн руб. и уклонялась от уплаты налогов с этих средств. Речь идет о 55 млн руб., полученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной, а также о возврате 60,2 млн руб. от застройщика по договору долевого участия на Большой Дмитровке.

20 июля адвокат Митрошиной Михаил Юсупов сообщил, что прокуратура обжаловала приговор Тверского суда. По его словам, прокуратура подала жалобу на мягкое решение. Сторона защиты также обжаловала приговор, отметил Юсупов, но подробностей не привел.

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