Суд в Москве приговорил адвокатов Митрошиной к четырем годам колонии

Блогера обвинили по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Суд установил, что она получила более 127 млн руб. и уклонялась от уплаты налогов с этих средств. Речь идет о 55 млн руб., полученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной, а также о возврате 60,2 млн руб. от застройщика по договору долевого участия на Большой Дмитровке.