В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Ночью Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, а также на четыре предприятия. Погибли мужчина и восьмилетний ребенок. Из-за атаки БПЛА на улице Магистральной в Новороссийске обрушился надземный путепровод. Были повреждены Новороссийский зерновой терминал, который приостановил работу, а также инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов, сообщили «Ведомостям» источник в порту и представители пресс-служб «Деметра холдинга» и Объединенной зерновой компании.