В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки БПЛАДля устранения последствий налета дронов был развернут штаб
Власти Новороссийска объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с массированной ночной беспилотной атакой на город. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.
После отмены угрозы атаки БПЛА глава города выехал на места повреждений для оценки обстановки и общения с жителями.
Чтобы быстро устранить последствия атаки, был развернут штаб для координации работы всех оперативных служб. Проводится обследование территорий на наличие обломков БПЛА, рабочие группы занимаются подомовыми обходами. По каждому адресу составят акты оценки ущерба для выплат. Необходимую помощь получат все пострадавшие, подчеркнул мэр.
Началась расчистка территорий. По словам Кравченко, при атаках были повреждены здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледж в Восточном районе. Произошел также порыв двух водоводов, подача воды в город приостановлена. Повреждение первой очереди уже устранено. Сейчас выполняется монтаж нового участка трубы второй очереди Троицкого группового водопровода длиной 4 м.
Ночью Краснодарский край отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, а также на четыре предприятия. Погибли мужчина и восьмилетний ребенок. Из-за атаки БПЛА на улице Магистральной в Новороссийске обрушился надземный путепровод. Были повреждены Новороссийский зерновой терминал, который приостановил работу, а также инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов, сообщили «Ведомостям» источник в порту и представители пресс-служб «Деметра холдинга» и Объединенной зерновой компании.