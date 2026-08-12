Число госпитализированных при атаке дронов на Нижнекамск увеличилось до 27

Утром 10 августа Татарстан подвергся одной из самых массированных атак украинских беспилотников на российскую территорию. Целью ударов стал город Нижнекамск. Жертвами стали 13 человек, в том числе один ребенок. Девять из них погибли в результате попадания БПЛА в хостел, среди них семеро граждан Узбекистана. Повреждены жилые здания и промышленные объекты. Возбуждено уголовное дело по факту теракта. В связи с трагедией отменены праздничные мероприятия к 60-летию города, которые должны были пройти 15 августа.