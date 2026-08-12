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Число госпитализированных при атаке дронов на Нижнекамск увеличилось до 27

Сергей Пахомов

Число госпитализированных пациентов в результате ударов украинских дронов по Нижнекамску достигло 27. Об этом минздрав республики сообщил в разговоре с ТАСС.

«На данный момент госпитализированы 27 пациентов (2 пациента средней степени тяжести были переведены с амбулаторного на стационарное наблюдение)», – заявили в министерстве.

Там также дополнили, что в Нижнекамской центральной районной больнице остаются четыре человека. Их состояние медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Состояние всех пациентов улучшается, уточнил минздрав.

Утром 10 августа Татарстан подвергся одной из самых массированных атак украинских беспилотников на российскую территорию. Целью ударов стал город Нижнекамск. Жертвами стали 13 человек, в том числе один ребенок. Девять из них погибли в результате попадания БПЛА в хостел, среди них семеро граждан Узбекистана. Повреждены жилые здания и промышленные объекты. Возбуждено уголовное дело по факту теракта. В связи с трагедией отменены праздничные мероприятия к 60-летию города, которые должны были пройти 15 августа. 

11 августа в селе Новое Ильмово в Татарстане состоялись похороны пятилетней девочки, ставшей жертвой атаки беспилотника на Нижнекамск. Тело ребенка из города доставили на родину ее родителей. Почти все жители села пришли проститься с ней. Погребение прошло по православным традициям на сельском кладбище.

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