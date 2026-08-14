Минпросвещения опровергло сообщения о принудительном показе «Колобка» в школах

«Последний богатырь. Колобок» Антона Маслова основан на славянской сказке о Колобке. Фильм вышел в начале августа и вызвал негативные отзывы еще до старта проката. Причиной стал перенос пиратского показа фильма «Человек-паук: Новый день» в кинотеатрах РФ. Кроме того, на гневные комментарии стали отвечать создатели «Колобка», что также сказалось на отзывах. На 14 августа на фильме стоит общая оценка 3.0, оценка пользователей – 1.0.