Минпросвещения опровергло сообщения о принудительном показе «Колобка» в школах
Минпросвещения РФ опровергло принудительный показ фильма «Колобок» школьникам. Это следует из сообщения ведомства в Telegram.
«Официально заявляем: данная информация не соответствует действительности», – объявили в министерстве, комментируя сообщение о якобы обязательном просмотре картины для учеников 1–9-х классов.
Ведомство не издавало распорядительных или нормативных документов, обязывающих проводить массовые показы фильма. Также в распространяемых заявлениях приводятся комментарии несуществующего замминистра просвещения РФ. Министерство утверждает, что «Колобок» без дополнительной поддержки Минпросвещения России «успешно привлекает внимание зрителей».
«Последний богатырь. Колобок» Антона Маслова основан на славянской сказке о Колобке. Фильм вышел в начале августа и вызвал негативные отзывы еще до старта проката. Причиной стал перенос пиратского показа фильма «Человек-паук: Новый день» в кинотеатрах РФ. Кроме того, на гневные комментарии стали отвечать создатели «Колобка», что также сказалось на отзывах. На 14 августа на фильме стоит общая оценка 3.0, оценка пользователей – 1.0.