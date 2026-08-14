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Главная / Общество /

Минпросвещения опровергло сообщения о принудительном показе «Колобка» в школах

Максим Цуланов

Минпросвещения РФ опровергло принудительный показ фильма «Колобок» школьникам. Это следует из сообщения ведомства в Telegram.

«Официально заявляем: данная информация не соответствует действительности», – объявили в министерстве, комментируя сообщение о якобы обязательном просмотре картины для учеников 1–9-х классов.

Ведомство не издавало распорядительных или нормативных документов, обязывающих проводить массовые показы фильма. Также в распространяемых заявлениях приводятся комментарии несуществующего замминистра просвещения РФ. Министерство утверждает, что «Колобок» без дополнительной поддержки Минпросвещения России «успешно привлекает внимание зрителей».

«Последний богатырь. Колобок» Антона Маслова основан на славянской сказке о Колобке. Фильм вышел в начале августа и вызвал негативные отзывы еще до старта проката. Причиной стал перенос пиратского показа фильма «Человек-паук: Новый день» в кинотеатрах РФ. Кроме того, на гневные комментарии стали отвечать создатели «Колобка», что также сказалось на отзывах. На 14 августа на фильме стоит общая оценка 3.0, оценка пользователей – 1.0.

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