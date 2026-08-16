За последние 20 лет число аварий с пьяными водителями сократилось вдвое
За последние 20 лет, с 2004 по 2025 гг., число ДТП с участием пьяных водителей сократилось более чем в два раза, однако число погибших уменьшилось лишь на 15,5%. Об этом свидетельствуют данные ГИБДД, которые изучили «Ведомости».
В 2004 г. аварии по вине нетрезвых водителей составляли 10% от общего числа ДТП и приходившихся на них смертей. В 2025 г. их доля снизилась до 8% всех дорожных происшествий, но на такие аварии пришлось уже 22% погибших. Удельная смертность при этом выросла с 17 до 30 человек на 100 ДТП, увеличившись почти вдвое.
За последние 10 лет число аварий с участием нетрезвых водителей увеличилось в 12 регионах России, тогда как количество погибших в них выросло в 27 субъектах. Удельная смертность повысилась в 55 регионах.
В первом полугодии 2026 г. около 40% таких ДТП произошло в выходные дни. При этом тяжесть последствий в течение недели менялась незначительно: максимальная смертность зафиксирована по четвергам – почти 33 человека на 100 аварий, минимальная по вторникам – 27.
Общее число ДТП с пострадавшими в России с 2004 по 2025 гг. сократилось почти на 40% до 128 793, а число погибших в них – на 60% до 13 943 человек. Сильнее всего за этот период снизилась смертность детей до 16 лет: с 1405 до 551 человека.
При этом за 2004-2025 гг. количество раненых уменьшилось на 36,4% до 159 889 человек. В общей сложности с 2004 г. по июль 2026-го в России зарегистрировали почти 4 млн аварий с пострадавшими: погибли 515 606 человек, в том числе 18 573 ребенка, еще более 5 млн получили травмы.