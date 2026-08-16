За последние 20 лет число аварий с пьяными водителями сократилось вдвое

В 2004 г. аварии по вине нетрезвых водителей составляли 10% от общего числа ДТП и приходившихся на них смертей. В 2025 г. их доля снизилась до 8% всех дорожных происшествий, но на такие аварии пришлось уже 22% погибших. Удельная смертность при этом выросла с 17 до 30 человек на 100 ДТП, увеличившись почти вдвое.