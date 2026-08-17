ФНС уменьшила сумму требований к блогеру Митрошиной до 125 млн рублей
Федеральная налоговая служба (ФНС) России пересмотрела размер требований к блогеру Александре Митрошиной в рамках дела о ее банкротстве и снизила сумму до чуть более 125 млн руб. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала Арбитражного суда Москвы.
Ходатайство об изменении размера требований поступило накануне заседания, на котором суд должен был проверить обоснованность заявления инспекции ФНС России № 33 по Москве о признании Митрошиной банкротом.
Представитель Митрошиной попросил предоставить время для ознакомления с новым расчетом налоговой службы. После этого суд объявил недельный перерыв в рассмотрении дела.
В октябре 2025 г. ФНС подала в Арбитражный суд столицы заявление о признании Митрошиной банкротом. Сумма задолженности составляет 210,7 млн руб.
Тверской суд Москвы 18 июня признал блогера виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Суд также постановил взыскать штраф в размере 900 000 руб. Помимо условного наказания и штрафа суд удовлетворил требование о конфискации части активов. В доход государства обращены денежные средства на сумму 115 млн руб.
Митрошину обвинили по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Суд установил, что она получила более 127 млн руб. и уклонялась от уплаты налогов с этих средств. Речь идет о 55 млн руб., полученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной, а также о возврате 60,2 млн руб. от застройщика по договору долевого участия на Большой Дмитровке.
20 июля адвокат Митрошиной Михаил Юсупов сказал, что прокуратура обжаловала приговор Тверского суда. По его словам, прокуратура подала жалобу на мягкое решение. Сторона защиты также обжаловала приговор, отметил Юсупов, но подробностей не привел. 12 августа Савеловский суд приговорил бывших адвокатов блогера Александры Митрошиной Алису Волхову и Ольгу Гольцеву к четырем годам лишения свободы по делу о хищении 41 млн руб.