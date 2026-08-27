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Сына доцента МГУ Анны Каменевой задержали по делу об убийстве

Татьяна Мозолевская

Сына доцента кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы госаудита МГУ Анны Каменевой задержали в рамках расследования ее убийства в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В рамках расследования задержан сын убитой», – сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

27 августа стало известно, что Каменеву могли убить в подмосковной деревне Жуковка. Был задержан знакомый ее 17-летнего сына. На месте убийства найдены следы крови, полотенце с бурыми пятнами, травматический пистолет и гильзы, пишет издание со ссылкой на источник.

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