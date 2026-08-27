Сына доцента МГУ Анны Каменевой задержали по делу об убийстве

27 августа стало известно, что Каменеву могли убить в подмосковной деревне Жуковка. Был задержан знакомый ее 17-летнего сына. На месте убийства найдены следы крови, полотенце с бурыми пятнами, травматический пистолет и гильзы, пишет издание со ссылкой на источник.