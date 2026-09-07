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Суд 27 октября рассмотрит иск VK к Apple из-за удаления приложений

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы назначил на 27 октября предварительные слушания по иску компании VK к структурам корпорации Apple. Об этом говорится в картотеке суда.

VK в иске против Apple требует взыскивать с американской компании по 58 млн руб. в день в случае неисполнения решения суда о восстановлении трех приложений компании в Аpp Store. Согласно иску, VK требует взыскивать за блокировку основной соцсети 50 млн руб. в день, соцсети «Одноклассники» – 3 млн руб. в день, сервиса VK Music – 5 млн руб. в день.

VK подала иск к Apple в Арбитражный суд Москвы 9 августа. Ответчиками указаны российское подразделение Apple ООО «Эппл рус», а также Apple Inc. и Apple Distribution International Ltd. В пресс-службе VK сообщали, что Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения компании из App Store. В иске требуется вернуть приложения, восстановить возможность пользователям получать уведомления и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда.

В конце июня российские приложения соцсети пропали из магазина приложений. Apple объяснила это необходимостью соблюдать санкционные ограничения, при этом сама VK отрицала наличие прямых санкций.

1 июля ФАС России выдала Apple предупреждение и дала срок до 15 июля, чтобы устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке ПО. 3 августа антимонопольная служба возбудила дело.

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