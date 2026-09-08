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Две похищенные из музея Ренуара картины удалось вернуть

Инна Шульгина
Manon Cruz / REUTERS
Manon Cruz / REUTERS

Две из четырех картин, похищенных из музее Ренуара в Кань-сюр-Мер во Франции, были возвращены. Об этом сообщает BFM TV.

Мэр Кань-сюр-Мер Брайан Массон утверждает, что воры оставили две из четырех украденных картин. Судебная полиция возбудила уголовное дело.

Ограбление музея Ренуара случилось утром 8 сентября. На кадрах с камер было видно, как двое злоумышленников вырезали картины.

19 октября 2025 г. был ограблен Лувр. Преступники припарковали грузовик с выдвижной лестницей под галереей Аполлона, где хранятся французские королевские драгоценности, проникли внутрь через разбитое окно и с помощью электроинструментов вскрыли витрины. Злоумышленники вынесли 8482 бриллиантов, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. 25 ноября по делу об ограблении Лувра задержали троих человек.

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