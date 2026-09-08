Две похищенные из музея Ренуара картины удалось вернуть

19 октября 2025 г. был ограблен Лувр. Преступники припарковали грузовик с выдвижной лестницей под галереей Аполлона, где хранятся французские королевские драгоценности, проникли внутрь через разбитое окно и с помощью электроинструментов вскрыли витрины. Злоумышленники вынесли 8482 бриллиантов, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. 25 ноября по делу об ограблении Лувра задержали троих человек.