Две похищенные из музея Ренуара картины удалось вернуть
Две из четырех картин, похищенных из музее Ренуара в Кань-сюр-Мер во Франции, были возвращены. Об этом сообщает BFM TV.
Мэр Кань-сюр-Мер Брайан Массон утверждает, что воры оставили две из четырех украденных картин. Судебная полиция возбудила уголовное дело.
Ограбление музея Ренуара случилось утром 8 сентября. На кадрах с камер было видно, как двое злоумышленников вырезали картины.
19 октября 2025 г. был ограблен Лувр. Преступники припарковали грузовик с выдвижной лестницей под галереей Аполлона, где хранятся французские королевские драгоценности, проникли внутрь через разбитое окно и с помощью электроинструментов вскрыли витрины. Злоумышленники вынесли 8482 бриллиантов, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. 25 ноября по делу об ограблении Лувра задержали троих человек.