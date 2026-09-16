В России выросла доля выкидышей на фоне снижения числа абортов
Доля выкидышей среди всех беременностей в России в 2025 г. увеличилась из-за снижения числа абортов. Об этом «Ведомостям» сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина.
Согласно отчету Минздрава, в 2025 г. было зарегистрировано 321 000 прерываний беременности, что на 5,1% меньше, чем в 2024 г. Из данных Росстата следует, что с учетом частных клиник их число не превышало 422 000. Непосредственно абортов в 2025 г. было около 236 000, а выкидышей – 186 000, то есть 44% от общего числа прерываний. В 2010 г. доля выкидышей составляла 15%.
На 100 родов в 2025 г. приходилось 15,8 выкидыша против 10,1 случая 15-ю годами ранее. Часть роста связана с изменением статистического учета, но на показатель влияют и другие факторы. В частности, увеличивается доля женщин старше 30 лет среди женщин репродуктивного возраста. Средний возраст матери за 15 лет вырос на 1,5 года до 29 лет. Возраст считается одним из факторов риска замершей беременности.
10 сентября представитель пресс-службы Минздрава сообщил «Ведомостям», что женщин будут направлять к психологу дважды за беременность. Это снизит риски перинатальных осложнений и послеродовой депрессии, считают в ведомстве.
10 июня Минздрав сообщил о снижении числа абортов на 5% по итогам 2025 г. Число медицинских абортов по желанию женщины уменьшилось на 9,9% – до 120 600 случаев. В министерстве связывают эту динамику с развитием системы доабортного консультирования.