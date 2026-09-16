В России выросла доля выкидышей на фоне снижения числа абортов

Согласно отчету Минздрава, в 2025 г. было зарегистрировано 321 000 прерываний беременности, что на 5,1% меньше, чем в 2024 г. Из данных Росстата следует, что с учетом частных клиник их число не превышало 422 000. Непосредственно абортов в 2025 г. было около 236 000, а выкидышей – 186 000, то есть 44% от общего числа прерываний. В 2010 г. доля выкидышей составляла 15%.