Женщин будут направлять к психологу дважды за беременность

Женщин будут направлять к психологу дважды за беременностьЭто снизит риски перинатальных осложнений и послеродовой депрессии, считают в Минздраве
Первая консультация медицинского психолога будет назначаться россиянкам при обращении в женскую консультацию – в I или II триместре, следующая – в III триместре. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава, таким образом конкретизировав содержание проекта стандарта первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 5 сентября.
Консультации с психологом, как пояснили в министерстве, нацелены на решение ряда задач: снижение риска акушерских и перинатальных осложнений, а также формирование положительных установок на вынашивание и рождение ребенка. Такие консультации позволят сформировать положительный настрой у женщин к грудному вскармливанию. Кроме этого, психологи займутся профилактикой послеродовой депрессии (ПРД) и отказов от детей.
Первый прием психолога, как уточнил представитель Минздрава, будут посещать все женщины, взятые под диспансерное наблюдение по беременности. Второй прием в III триместре «с учетом возможных репродуктивных потерь проводится примерно с 92% пациенток, взятых на учет по беременности», добавил он. Если у женщины обнаружат показания для дополнительных консультаций с этим специалистом, медпомощь будет оказываться уже по стандартам, утвержденным для выявленного заболевания.
Новый стандарт медпомощи базируется на клинических рекомендациях (КИ) «Нормальная беременность», утвержденных в 2023 г. Еще одна новелла в них, помимо приема психолога, – консультация кардиолога. Российские больницы должны полностью перейти к оказанию помощи по КИ не позднее 1 января 2025 г., согласно постановлению правительства. Стандарты же используются для определения потребности в финансировании, напомнили в Минздраве. «Ведомости» направили в ведомство уточняющий вопрос о необходимом объеме средств для внедрения КИ в практику.
Консультации медицинских психологов с 2024 г. вошли в базовую программу обязательного медицинского страхования для женщин в период беременности, родов и послеродовой период. То есть такие приемы бесплатны, но направить пациентку к психологу должен лечащий врач при необходимости. Теперь же бесплатные консультации будут положены всем женщинам, вынашивающим ребенка. Помимо этого, как напомнили в Минздраве, уже оказывается психологическая помощь беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для этого в женских консультациях работают кабинеты психологической и медико-социальной помощи.
Предлагаемые ведомством в стандарте консультации с психологом – это тот необходимый бесплатный минимум, который позволит беременным увидеть преимущества психологической помощи, чтобы в дальнейшем они смогли вовремя распознать свое состояние, обратиться к специалистам или самостоятельно продолжить работу с психологом, сказала «Ведомостям» директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Вера Никишина.
По данным Росстата за 2022 г., из почти 1,2 млн беременных женщин 1,09 млн родили в срок, преждевременные роды были у 51 500 пациенток, еще 54 100 сделали аборт. Среди наиболее распространенных заболеваний у беременных, осложнивших роды, по данным статведомства, в том же году были анемия (248,9 случая на 1000 родов) и сахарный диабет (113,9 случая на 1000 родов). «Ведомости» направили запрос в Росстат с просьбой предоставить статистику за 2023 г. и имеющийся период 2024 г.
Как поддерживают беременных в других странах
Для граждан Великобритании на сайте для пациентов Национальной службы здравоохранения (National Health Service, NHS, финансируемая государством система здравоохранения) есть отдельная вкладка, посвященная психическому здоровью во время беременности и после родов. Там представлен перечень состояний, с которыми может столкнуться женщина: депрессия во время беременности (встречается у 1 из 10 женщин), посттравматическое стрессовое расстройство после неудачной беременности или травматичных родов, паническое и обсессивно-компульсивное расстройство, а также токофобия (боязнь родов). Кроме этого, помимо нормального состояния хандры, длящегося не более двух недель после родов (его еще называют baby blues), описана ПРД, с которой тоже сталкивается 1 из 10 женщин. В случае ПРД пациентам рекомендуют обращаться к врачу общей практики, который направит на когнитивно-поведенческую терапию или консультацию с психологом. Женщина также может сообщить о своем состоянии акушерке или патронажной сестре, многие из которых прошли обучение по распознаванию ПРД, говорится на сайте NHS.
В Германии объем предоставляемой психологической помощи женщинам в период беременности и после родов сравним с российской практикой, т. е. в основном такие услуги оказывают коммерческие клиники, пояснила Никишина.
Психологическое состояние женщины оказывает непосредственное влияние на исход беременности, на здоровье не только матери, но и ребенка, говорит клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева. На 3–4-й неделе беременности высок риск выкидыша, который увеличивают тревога, стресс и эмоциональная нестабильность. Эти же причины могут повышать риск преэкламсии (повышенного артериального давления), преждевременных родов и низкого веса у новорожденного, рассказала она. Депрессия во время беременности увеличивает риск развития психологических и когнитивных нарушений, синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей. Кроме того, высокий уровень кортизола – гормона стресса – может отрицательно влиять на развитие мозга плода, добавила Яушева.
ПРД затрагивает 10–20% женщин в мире, следует из данных Всемирной организации здравоохранения. В России такая статистика не ведется. По словам перинатального психолога, специалиста сервиса Alter Елены Медведевой, в общемировой практике с ПРД сталкивается в среднем 13,5% женщин. Тогда как в России, по разным экспертным оценкам, показатель варьируется от 15 до 45%, говорит она.
Число российских женщин с ПРД в последние 10 лет возросло, отмечает Никишина (точные показатели и динамику она не смогла оперативно предоставить). По ее мнению, это связано с тем, что многие женщины, откладывая рождение ребенка на более поздний возраст, оказываются не готовы к роли матери из-за кардинального изменения их жизненного уклада.
Медведева добавила, что до 80% женщин во время вынашивания ребенка и после родов сталкиваются с выгоранием, тревожными расстройствами, психозами и другими нарушениями психического состояния. Все эти отклонения как у матери, так и у других членов близкого окружения ребенка существенно влияют на развитие его психики в первые годы жизни, говорит психолог.