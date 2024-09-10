Женщин будут направлять к психологу дважды за беременность

Как поддерживают беременных в других странах

Для граждан Великобритании на сайте для пациентов Национальной службы здравоохранения (National Health Service, NHS, финансируемая государством система здравоохранения) есть отдельная вкладка, посвященная психическому здоровью во время беременности и после родов. Там представлен перечень состояний, с которыми может столкнуться женщина: депрессия во время беременности (встречается у 1 из 10 женщин), посттравматическое стрессовое расстройство после неудачной беременности или травматичных родов, паническое и обсессивно-компульсивное расстройство, а также токофобия (боязнь родов). Кроме этого, помимо нормального состояния хандры, длящегося не более двух недель после родов (его еще называют baby blues), описана ПРД, с которой тоже сталкивается 1 из 10 женщин. В случае ПРД пациентам рекомендуют обращаться к врачу общей практики, который направит на когнитивно-поведенческую терапию или консультацию с психологом. Женщина также может сообщить о своем состоянии акушерке или патронажной сестре, многие из которых прошли обучение по распознаванию ПРД, говорится на сайте NHS.

В Германии объем предоставляемой психологической помощи женщинам в период беременности и после родов сравним с российской практикой, т. е. в основном такие услуги оказывают коммерческие клиники, пояснила Никишина.