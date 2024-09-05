Примирение при разводе: может ли эта процедура стать обязательной

Примирение при разводе: может ли эта процедура стать обязательнойВ готовящемся Минюстом законопроекте, вероятно, речь пойдет о медиации, считают эксперты
Министерство юстиции разработает законопроект, предусматривающий обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко на коллегии ведомства. В частности, такая процедура будет действовать при определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов, сказал он. Помимо этого в законопроекте будет прописана возможность получения супругами социально-психологической помощи при расторжении брака (цитата по ТАСС). «Ведомости» направили запрос в Минюст с просьбой уточнить сроки подготовки законопроекта и его содержание.
С точки зрения теории и практики процедур альтернативного урегулирования споров медиация не является единственной разновидностью примирительной процедуры, сказал «Ведомостям» заместитель руководителя Федерального центра медиации, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. Но, учитывая отечественное регулирование, вероятнее всего, речь идет именно о медиативной процедуре, считает он.
Процедуру медиации как способ урегулирования споров при содействии медиатора (посредника) по добровольному согласию сторон для достижения ими взаимоприемлемого решения регулирует отдельный закон («Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника»), напомнил старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев. По его мнению, обязательная досудебная примирительная процедура, которую анонсировал министр юстиции, не подпадает под действующее законодательное понятие, так как содержит элемент обязательности.
Семейный кодекс, по словам Григорьева, уже допускает некое подобие процедуры медиации – применение судом мер к примирению супругов (ст. 22 Семейного кодекса РФ). Если суд по своему усмотрению придет к выводу, что дело о расторжении брака, в котором нет согласия второго супруга, может окончиться примирением, то он вправе отложить разбирательство и назначить супругам срок для примирения не более трех месяцев. Эксперт затруднился оценить масштаб использования этой меры в России, так как статистика по этим процедурам не ведется.
Инициативу Минюста Григорьев считает неоднозначной. Введение обязательной досудебной примирительной процедуры осложнит судебную защиту прав супруга, который инициирует развод. В частности, если супруг, желающий расторгнуть брак, обращается в судебный орган, то искусственное замедление бракоразводного процесса вряд ли решит накопившиеся проблемы, а может только усугубить их, пояснил он. Кроме этого примирительные процедуры, предусмотренные законодательством, по общему правилу основываются на принципе добровольности и не могут «навязываться» спорящим сторонам, добавил Григорьев. В классической модели проведение медиации тоже строится исключительно на частной и независимой от государства инициативе спорящих сторон, напомнил он.
Что такое медиация
Семейная медиация – это процесс, при котором нейтральная третья сторона (медиатор) помогает найти взаимовыгодное решение для всех участников конфликта или спорной ситуации.
На региональном уровне процедура медиации проводится специалистами семейных центров, рассказал Кузнецов. Например, в Москве в них работают службы медиации, которые в 2022 г. рассмотрели около 200 обращений граждан, привел он статистику. В случае разводов процедура медиации помогает урегулировать споры без суда: определить, с кем из родителей будет жить ребенок, как он будет общаться с отдельно проживающим родителем и т. д., рассказала руководитель столичного Центра медиации и социально-правой помощи (филиал Центра «Содействие») Ольга Грачева. Таким образом, расставаясь, родители могут обеспечить совместное воспитание детей, исходя из их интересов, сохраняя атмосферу благополучия и поддержки, отметила она.
Семейная медиация также может быть применима к спорам по разделу совместного имущества, но в некоторых случаях результаты примирительной процедуры надо будет закрепить через органы госвласти, добавил Кузнецов. В качестве примера он привел ситуацию, когда разводятся супруги, у которых есть несовершеннолетние дети. По закону в этом случае развестись можно только в суде, однако супруги могут до суда составить медиативное соглашение, в котором урегулированы все разногласия, а суд расторгнет брак, опираясь на условия данного соглашения, если они не противоречат закону, рассказал Кузнецов.
Как разводились россияне
Число разводов в России стало резко увеличиваться с 2020 г. По данным Росстата, этот показатель в 2021 г. составил 644 209 расторжений брака (+14% к 2020 г.), в 2022 г. – 682 850 (+6% к 2021 г.), в 2023 г. – 683 796 (+0,14% к 2022 г.).
«Проникновение» медиации в практику разрешения споров остается на очень скромном уровне уже много лет, отмечает Григорьев. Как следует из отчетов Судебного департамента при ВС РФ, в последние годы менее 1% гражданско-правовых споров всех категорий завершается в рамках примирительной процедур. Одна из основных причин невысокой популярности медиации может быть в недоверии граждан к внесудебным формам защиты их прав и дороговизне примирительных процедур. Грачева, в свою очередь, заметила, что московский Центр медиации и социально-правой помощи проводит такие процедуры бесплатно.
Статистики по медиации семейных споров нет, но можно опираться на данные семейных центров в Москве, говорит Кузнецов. Такие центры, по его словам, провели порядка 6000 примирительных процедур с 2018 по 2024 г. Впрочем, стоит учитывать, что положительный исход процедуры не всегда приводит к разрешению спора: супруги все равно могут начать судиться, уточнил он.