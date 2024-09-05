Примирение при разводе: может ли эта процедура стать обязательной

Семейная медиация также может быть применима к спорам по разделу совместного имущества, но в некоторых случаях результаты примирительной процедуры надо будет закрепить через органы госвласти, добавил Кузнецов. В качестве примера он привел ситуацию, когда разводятся супруги, у которых есть несовершеннолетние дети. По закону в этом случае развестись можно только в суде, однако супруги могут до суда составить медиативное соглашение, в котором урегулированы все разногласия, а суд расторгнет брак, опираясь на условия данного соглашения, если они не противоречат закону, рассказал Кузнецов.