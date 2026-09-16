Мурашко: до 5% онкозаболеваний связаны с алкоголем
От 3 до 5% онкологических заболеваний так или иначе связаны с воздействием алкоголя. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на полях Международного фестиваля молодежи.
Глава Минздрава подчеркнул, что безопасного уровня употребления алкоголя не существует. По его словам, алкоголь является одним из наиболее сильных факторов, способствующих возникновению онкологических заболеваний.
«Когда мы говорим о глобальных вызовах здравоохранения, фактически в первую очередь мы говорим, конечно же, о хронических заболеваниях, об утерянных годах жизни», – объяснил министр (цитата по ТАСС).
Днем ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о росте показателя пятилетней выживаемости после постановки онкологического диагноза до 67% по итогам 2025 г. По ее словам, показатель вырос на 12% по сравнению с показателем в 55% в 2019 г. Голикова отметила, что работа по дальнейшему улучшению показателей будет продолжена.
В конце выступления Мурашко сообщил о новых технологиях лучевой терапии, которые позволяют не повреждать здоровую ткань органа при лечении. По его словам, в результате почти на 17% снизилась онкологическая летальность первого года. Пятилетняя выживаемость возросла почти на 10%. Мурашко также рассказал, что количество курсов химиотерапии в стране увеличилось почти в два раза. В сфере лучевой терапии рост составил более 50%.
В июне Мурашко рассказал, что в России улучшилась диагностика онкозаболеваний на первой стадии, доля их выявления за последние пять лет увеличилась с 25 до 36%.