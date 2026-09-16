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Главная / Общество /

В вакцине «Мультикан-8» нашли смертельно опасный вирус

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россельхознадзор обнаружил вирус болезни Ауески, смертельно опасный для собак, в 20-й серии вакцины «Мультикан-8». Об этом сообщили в ведомстве.

«В рамках проверки ФГБУ "ВГНКИ" установило наличие в образцах серии № 20 вакцины "Мультикан-8", отобранных в Ярославской области, живого вируса болезни Ауески. Таким образом подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением им иммунизации вакциной "Мультикан-8" серии № 20», – говорится в сообщении.

В настоящее время проверка Люблинской межрайонной прокуратуры Москвы в отношении ООО «Ветбиохим» продолжается. Во внеплановой проверке приняли участие Россельхознадзор и ФГБУ «ВГНКИ» (подведомственное службе).

18 августа компания «Ветбиохим» отозвала из обращения вакцину «Мультикан-8» 20-й серии после того, как появились сообщения о смерти собак в Ярославской области.

1 сентября Россельхознадзор снял вакцину «Мультикан-8» серии 20 с продаж после поступления сообщений о гибели собак. Помимо Ярославской области случаи были зафиксированы в Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской и других областях.

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