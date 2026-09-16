В вакцине «Мультикан-8» нашли смертельно опасный вирус

1 сентября Россельхознадзор снял вакцину «Мультикан-8» серии 20 с продаж после поступления сообщений о гибели собак. Помимо Ярославской области случаи были зафиксированы в Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской и других областях.