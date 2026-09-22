Прокуратура нашла нарушения при производстве «Мультикана-8» для животных

2 сентября «Ведомости» ознакомились с обращениями депутатов Госдумы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить обстоятельства гибели собак после вакцинации. По представленным парламентариям данным, речь могла идти как минимум о 300 животных. 16 сентября Россельхознадзор обнаружил в образцах 20-й серии «Мультикана-8» живой вирус болезни Ауески и подтвердил причинно-следственную связь между применением этой серии и массовой гибелью собак. В тот же день служба потребовала уничтожить проблемную серию вакцины.