Прокуратура нашла нарушения при производстве «Мультикана-8» для животных
Прокуратура Москвы выявила нарушения при производстве вакцины для животных «Мультикан-8», после применения которой погибли собаки, сообщила пресс-служба ведомства по итогам проверки производителя препарата – компании «Ветбиохим».
Проверка была организована после сообщений о массовой гибели домашних животных. Прокуратура изучила соблюдение требований законодательства при производстве вакцины. По данным ведомства, в работе предприятия были выявлены нарушения, в связи с чем производителю внесено представление об их устранении.
31 августа глава Россельхознадзора Сергей Данкверт допустил нарушение технологии при производстве «Мультикана-8». На тот момент окончательных выводов еще не было, а ведомство продолжало изучать обстоятельства гибели собак. 1 сентября Россельхознадзор приостановил обращение 20-й серии вакцины. Жалобы поступили из нескольких областей, включая Ярославскую, Ленинградскую, Тульскую, Пензенскую, Саратовскую и Белгородскую.
2 сентября «Ведомости» ознакомились с обращениями депутатов Госдумы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить обстоятельства гибели собак после вакцинации. По представленным парламентариям данным, речь могла идти как минимум о 300 животных. 16 сентября Россельхознадзор обнаружил в образцах 20-й серии «Мультикана-8» живой вирус болезни Ауески и подтвердил причинно-следственную связь между применением этой серии и массовой гибелью собак. В тот же день служба потребовала уничтожить проблемную серию вакцины.