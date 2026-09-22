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Прокуратура нашла нарушения при производстве «Мультикана-8» для животных

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Прокуратура Москвы выявила нарушения при производстве вакцины для животных «Мультикан-8», после применения которой погибли собаки, сообщила пресс-служба ведомства по итогам проверки производителя препарата – компании «Ветбиохим».

Проверка была организована после сообщений о массовой гибели домашних животных. Прокуратура изучила соблюдение требований законодательства при производстве вакцины. По данным ведомства, в работе предприятия были выявлены нарушения, в связи с чем производителю внесено представление об их устранении.

31 августа глава Россельхознадзора Сергей Данкверт допустил нарушение технологии при производстве «Мультикана-8». На тот момент окончательных выводов еще не было, а ведомство продолжало изучать обстоятельства гибели собак. 1 сентября Россельхознадзор приостановил обращение 20-й серии вакцины. Жалобы поступили из нескольких областей, включая Ярославскую, Ленинградскую, Тульскую, Пензенскую, Саратовскую и Белгородскую.

2 сентября «Ведомости» ознакомились с обращениями депутатов Госдумы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить обстоятельства гибели собак после вакцинации. По представленным парламентариям данным, речь могла идти как минимум о 300 животных. 16 сентября Россельхознадзор обнаружил в образцах 20-й серии «Мультикана-8» живой вирус болезни Ауески и подтвердил причинно-следственную связь между применением этой серии и массовой гибелью собак. В тот же день служба потребовала уничтожить проблемную серию вакцины.

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